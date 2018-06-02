Rum Hükümet Sözcüsü Prodromou: “Tarihlerden bağımsız, Guterres Çerçevesi tektir ve tartışmaya gerek yok”

Kıbrıs Haber Ajansına açıklamalarda bulunan “Kıbrıs Cumhuriyeti” Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromou “tarihlerden bağımsız, Guterres Çerçevesi tektir ve diğer konular arasında ilk kez garantilerin ve müdahale haklarının lağvedilmesi ve ordunun gitmesi konusunu içermektedir, dolayısıyla bunun için tartışmaya gerek yok” dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın garantiler ve asker konusunu içermeyen stratejik bir anlaşmanın diyalog için bir fırsat oluşturamayacağı konusundaki açıklamasını değerlendiren Prodromou: “Akıncı tarafından yapılan stratejik anlaşma önerisi tartışılamaz çünkü Kıbrıs Türk lider garantiler ve asker konusunu tartışmayacağını söyledi. O zaman ne tür stratejik bir anlaşma yapacağız?” Sorusunu sordu.

“Temel gerçek Kıbrıs Türk tarafı, Akıncı tarafından yapılan açıklamasıyla, Guterres Çerçevesinin garantilerin kaldırılmasını kapsadığı konusunda bir kuşku yaratmaktadır”.

“Bu noktada birlik olmalıyız çünkü Guterres Çerçevesini istediğimiz için bugün nerede olduğumuzu görmemiz gerekir” diye konuşan Prodromou Guterres Çerçevesinin bir belge değil, BM Genel Sekreterinin Cran Montana’da ortaya koyduğu fikirler olduğunu ve bunların güvenlik, garantörler ordu, toprak, mülkiyet, etkin katılım ve çözümden sonra Türk vatandaşlarının yönetimi konularıyla bağlantılı olduğuna dikkat çekti.

“Önemli olan müzakerelerin Guterres çerçevesinde yeniden başlamasıdır çünkü Türkiye’nin anlaşma istediğini söylediğinde gerçekçi olup olmadığını görmek için anahtar oradadır. Eğer garantiler istediği konusunda ısrar ederse o zaman ilgilenmiyorlar demektir”.

Kıbrıs Rum tarafının pozisyonunun iki lider arasında müzakerelerin başlamış olması olduğu yönünde olduğunu belirten Sözcü ekonomi başlığı gibi açık konuların olduğunu vurguladı.

Prodromou, Cumhurbaşkanının açıklamaları temelinde yeni bir Konferans için ön hazırlıkların, Kıbrıs için bir Konferansa gittiğimizde Birleşmiş Milletlerin çeşitli tarafların anlaşma yapacağını bilmeleri gerektiği anlamını taşıyacağını kaydetti ve “eğer gittiğimizde bir çıkmaza girersek bu yolun sonu olacak” dedi.

Prodromou BM’in buna ilgi gösterdiklerini belirterek “Genel Sekreter ikinci kez bir danışman atamaya çalışıyor. İlkinde biz yanıt verdik, Türk tarafı göründüğü gibi cevap vermedi. Şimdi Cumhurbaşkanı Anastasiadis tarafımızdan olumlu yanıt verilmesi için talimat verdi, Yunanistan’ın da olumlu yanıt verdiğini biliyoruz, Britanya’da öyle. Sayın Akıncı da evet dedi ama müzakerelerin başlayacağını algılamıyor”.

“Danışman atanmasına da yine biz evet diyoruz, müzakerelere de öyle. Geriye Türkiye kalıyor. Dolayısıyla dikkatlerimizi Türkiye’ye çevirmeliyiz. Genel Sekreterin danışman ataması için şu an Türkiye’yi bekliyoruz”.

Kha