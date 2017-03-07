Portekiz’den Ukrayna’da Soykırım Kararı

Portekiz Parlamentosu, Ukrayna halkıyla dayanışma göstererek 1932-1933 yıllarında Ukrayna’da milyonlarca insanın ölmesine neden olan Holodomor’u soykırım olarak kabul etti.

Portekiz Parlamentosu, Ukrayna’da 1932-1933 yıllarındaki Holodomor’u (suni açlık) soykırım olarak kabul edilmesi ile ilgili kararını kabul etti. İlgili karar, Portekiz Parlamentosu’nun resmi sitesinde 2 Mart tarihinde yayınlandı. Böylece Portekiz, Holodomor’u soykırım olarak tanıyan 26 ülke ve 1 uluslararası kuruluşa katılmış oldu.

Bahse konu karar tasarısının Portekiz’in Sosyal-Demokratik Partisi tarafından sunulduğunu, parlamentonun ise “Ukrayna halkıyla dayanışma bildirilmesi ve 1932-1933 yıllarında Ukrayna’da yaklaşık 7 milyon (kararda belirtilen rakam) Ukraynalının ölümüne neden olan soykırımı tanıma, totalitarizmin tüm türlerini ve Ukrayna’da 1930’lı yıllarında meydana gelen olaylar gibi, insanlığa karşı suç ve ihlallerin tüm çeşitlerini kınama” kararını kabul ettiği belirtildi.

Portekiz Parlamentosu’nun kararında, Ukrayna’daki Holodomor’un Josef Stalin’in totaliter komünist rejimi tarafından işlendiği kaydedildi.

Ukrayna Parlamentosu, Aralık 2016’da dünyadaki devletlere 1932-1933 Ukrayna’daki Holodomoru soykırım olarak kabul etme çağrısı yapmıştı.

2006 senesinde Ukrayna Parlamentosu Holodomor’u soykırım olarak kabul etti. Ukrayna’nın uluslararası alanda Holodomor’un soykırım olarak tanınması yönündeki taleplerine, Rusya Federasyonu şiddetle karşı çıkmakta. İlgili kararı kabul ederek Portekiz, Holodomor’u soykırım olarak tanıyan 26 ülke ve 1 uluslararası kuruluşa katılmış oldu.

1932-1933 Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyetinde toplu açlık meydana geldi. Milyonlarca insan bu trajedide hayatını kaybetti. Ukrayna resmi makamları suni açlıktan 3 milyon 941 bin kişinin öldüğünü açıkladı. Bazı kaynaklara göre açlıktan en az 7 milyon kişinin öldüğü belirtiliyor.

Totaliter Stalin rejiminin zorlayıcı ve ölümcül siyasi kararların sonucunda gerçekleşen Holodomor, sadece Ukrayna topraklarında açlıktan ölen Ukraynalıları değil aynı zamanda tarımın devletleştirilmesi ve kolektifleştirmesi adına yapılmış korkunç eylemlerin sonucunda Volga, Kuzey Kafkas, Kazakistan ve eski Sovyetler Birliği’nin diğer bölgelerinde açlıktan ölen milyonlarca Rus, Kazak ve diğer milletler temsilcilerini de anıyor.

Qha