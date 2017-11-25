Polonya’da tartışmalı yargı reformu

Polonya’da binlerce kişi, iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) milletvekillerinin destek verdiği tartışmalı yargı reformu yasalarını protesto etti.

BBC’nin haberine göre, dün başkent Varşova ve ülkenin onlarca kentinde sokaklara dökülen binlerce kişi, “Özgür mahkemeler, özgür seçimler, özgür Polonya!” sloganları attı.

Protestocular, hukukun üstünlüğünü ihlal eden yasaların, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından revize edilmiş versiyonlarında da neredeyse hiç değişiklik yapılmadığını savundu.

Yasalar, onaylanmaları halinde parlamento ve cumhurbaşkanına, yargıçların aday gösterilmesinde daha fazla söz hakkı tanıyacak.

Duda, temmuz ayında iki yasayı veto etmişti.

Avrupa Birliği (AB), Polonya hükümetinin yargı alanında getirdiği reform ve değişikliklerin AB değerlerini ihlal ettiğini savunuyor. AB Komisyonu da Polonya hakkında ihlal süreci başlatmıştı.