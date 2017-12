Polonya:Batı ülkelerinden alacağımız ders yok (fransızca)

Europe : “la Pologne n’a pas de leçons à recevoir des pays de l’Ouest”

La Commission européenne a demandé au Conseil européen d’activer l’article 7 du traité de l’Union européenne contre la Pologne, jugée anti-démocratique. Décryptage avec le sociologue de l’opposition, Slawomir Sierakowski, fondateur de la revue Krytyka polityczna (“critique politique”).

Mercredi 20 décembre, la Commission européenne a demandé au Conseil européen d’activer l’article 7 du traité de l’Union européenne contre la Pologne. Si tel était le cas, le pays risquerait de perdre ses droits de vote et ses crédits européens. La Pologne mène une politique de plus en plus autoritaire depuis la prise de pouvoir, en octobre 2015, du parti eurosceptique Droit et Justice. Il a en particulier lancé une réforme de son système judiciaire qui le met sous la coupe de l’exécutif. Décryptage avec le sociologue de l’opposition, Slawomir Sierakowski, fondateur de la revue Krytyka polityczna (“critique politique”).

