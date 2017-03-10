Polonya Başbakanı Beata Szydlo, AB Liderler Zirvesi sonuç bildirisini bloke etti

Polonya Başbakanı Beata Szydlo, tüm itirazlarına rağmen vatandaşı Donald Tusk’un Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanlığına yeniden seçilmesine tepki göstererek, AB Liderler Zirvesi sonuç bildirisini bloke etti.

AB ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları, iki günlük zirve için Belçika’nın başkenti Brüksel’de toplandı.

Birliğin geleceği, İngiltere’nin AB’den ayrılma kararı (Brexit), göç, ekonomi, güvenlik ve Batı Balkanlar konularının görüşüldüğü zirvenin başlangıcında, AB Konseyi Başkanlığı seçimi yapıldı.

ÜLKESİNE RAĞMEN SEÇİLDİ

Görev süresi 31 Mayıs’ta dolacak mevcut başkan Tusk, ülkesi Polonya’nın tüm itirazına rağmen 1’e karşı 27 oyla yeniden seçildi.

Zirvede, Vişegrad Grubundaki müttefikleri Macaristan ve Çekya ile AB’den ayrılma kararı alan İngiltere de Polonya’yı yalnız bıraktı.

POLONYA SONUÇ BİLDİRİSİNİ BLOKE ETTİ

Konsey Başkanlığı görevini 2,5 yıl daha sürdürecek Tusk’la ilgili kararda yalnız kalan Polonya hükümeti, tepki olarak zirve sonuç bildirisini bloke etti.

AB Konseyinin açıklamasında, AB liderlerinin görüştüğü metnin 27 ülke tarafından desteklendiği ancak içerikle ilgili olmayan bir nedenden dolayı üzerinde fikir birliğine varılamadığı belirtilerek, bunun “sonuç bildirisi” olarak görülmemesi gerektiği ifade edildi.

Polonya Başbakanı Szydlo da konuyla ilgili açıklamasında, “Zirvelerin sonuç bildirisi ile bittiği açıkça yazılmıştır. Bir ülkenin bunu kabul etmemesi, zirvenin usulüne uygun yapılmadığı anlamına gelir” dedi.

“KÖPRÜLERİ YAKARKEN DİKKATLİ OLMALISINIZ”

Tusk açıklamasında, istisnasız tüm AB üyesi ülkelerle iş birliği yapmak istediğini belirterek, “Polonya’yı siyasi izolasyona karşı korumak için elimden gelen her şeyi yapacağım” diye konuştu.

PiS hükümetini, “Köprüleri yakarken dikkatli olmalısınız. Bir kez yakıldıklarında tekrar geçemezsiniz” ifadeleriyle uyaran Tusk, AB’nin geleceğine ilişkin tartışmalar öncesi tüm üye üyelerin, özellikle de Polonya’nın bu hususa dikkat etmesi gerektiğini anlattı.

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