Polonya, Almanya’ya AB’de reforma gidilmesi çağrısında bulunacak Reviewed by Momizat on . Almanya Başbakanı Merkel'in Polonya'ya yapması beklenen ziyaretin gündemi Polonya'nın reform talepleri olacak. Polonya Başbakanı Beata Szydlo'nun, Almanya Başba Almanya Başbakanı Merkel'in Polonya'ya yapması beklenen ziyaretin gündemi Polonya'nın reform talepleri olacak. Polonya Başbakanı Beata Szydlo'nun, Almanya Başba Rating: 0
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Polonya, Almanya’ya AB’de reforma gidilmesi çağrısında bulunacak

Haber Tarihi:: 29 Ocak 2017 Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır

Almanya Başbakanı Merkel’in Polonya’ya yapması beklenen ziyaretin gündemi Polonya’nın reform talepleri olacak.

Polonya Başbakanı Beata Szydlo’nun, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Şubat ayında Polonya’ya yapması beklenen ziyaretinde, Avrupa Birliği’nde (AB) reforma gidilmesi için Merkel’in desteğini isteyeceği kaydedildi.

Polonya hükümeti, AB üyesi ülkelerin alınan reform kararlarında lobi faaliyeti yapmalarını da sağlayan çok fazla güce sahip olduğuna inanıyor. Szydlo, Merkel ile İngiltere’nin AB’den ayrılma kararını görüşeceklerini ifade ederken “Gerçekten, ben de bunun önemli bir ziyaret olduğuna inanıyorum, tam da AB değişirken, reformlara ihtiyaç varken” dedi.

Ajanslar

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