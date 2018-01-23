Piri’den Türkiye-AB zirvesi mesajı: ‘Amaç fotoğraf çektirmek olmasın’

Avrupa Parlamentosu AP Türkiye Raportörü Kati Piri, düzenlenmesi planlanan AB-Türkiye zirvesinin göstermelik olmaması gerektiğini söyledi. Piri, “Amaç sadece fotoğraf çektirmekse yararlı olmaz” dedi. AP Raportörü, “Halen 100’den fazla gazeteci, 10 milletvekili, AB vatandaşları hapiste. Kararlarına uyulmayan bir AYM var. Tüm bu konularda iyileşme göremedik” dedi.

AP Türkiye Raportörü Kati Piri, düzenlenmesi planlanan AB – Türkiye zirvesine dair beklentisini, “Amaç sadece fotoğraf çektirip konuştuğumuz izlenimi vermekse yararlı olacağını sanmam. Somut sonuçlar çıkmalı” diye dile getirdi.

Piri, düzenlenmesi için çalışmalar yürütülen AB-Türkiye zirvesinin sonuç odaklı olması için çağrıda bulundu. DW’ye de yer alan habere göre Piri, ilişkilerin düzelmesi için Türkiye’nin çok somut adımlar atması gerektiğini belirtmekle birlikte, AB’nin de Ankara ile “pragmatik ilişki” seçeneğinden kaçınmasını savundu. İlişkilerin 2017’de kötüleştiğini ama düzeltmenin de zor olmayacağını belirten Piri, “Türk hükümetinin işlerin artık böyle gidemeyeceğini görmeye başlaması memnuniyet verici. Elbette AB’nin belli başlı ülkeleriyle ikili düzeyde ilişkileriniz kötüyse AB ile de iyi ilişki içinde olamazsınız. Bu ikisi birbirinden ayrı değildir. ‘İkili düzeyde Hollanda’da elçimiz yok, Almanya’yla şu ya da bu konuda sorunumuz var ama AB ile işbirliği istiyoruz’ diyemezsiniz. Böyle işlemiyor” ifadelerinde bulundu.

Türkiye’nin AB standartlarına bağlılığı konusunda ciddi sinyaller beklediğini ifade eden Piri, “Hâlen 100’den fazla gazeteci hapiste. İki değişik partiden 10 milletvekili hapiste. Hapiste olan AB vatandaşları var. Kararlarına uyulmayan bir AYM var. Tüm bu konularda iyileşme göremedik” diye konuştu.

Türkiye-AB zirvesi üzerine Piri, “Zirveye karşı değilim. Fakat sonunda somut bir şeyler çıkmalı. Amaç sadece fotoğraf çektirmek ve konuştuğumuz izlenimi vermekse, yararlı olacağını sanmıyorum. İyileşme görmüyorsak zirve düzenlemenin anlamı yok” dedi.

AYM’nin Şahin Alpay ve Mehmet Altan kararı sonrası yaşananların Avrupa Parlamentosu’ndaki yankısı üzerine de Piri, “AYM’nin iki gazeteci hakkında tahliye kararı vermesinden sonra yerel mahkemelerin bu kararı görmezden gelmesi ne yazık ki Türkiye’de hukukun üstünlüğü ilkesinin ne derece erozyona uğradığının en güzel örneğidir” diye konuştu.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulmuş olmasını da yorumlayan Piri, “Her şeyden önce AYM’nin kanun hükmünde kararnamelerle görevlerinden alınmış kişilerin başvurularını bugüne kadar incelememiş olmasını üzücü buluyorum. Aylar önce kurulmuş ve potansiyel olarak görevinden alınmış veya hapiste olan yaklaşık 160 bin kişinin başvurusunu inceleyecek olmasına rağmen bugüne kadar hiçbir karar açıklamadı. OHAL komisyonu en kısa sürede kararlarını açıklamaya başlamazsa etkin iç hukuk yolu özelliğini yitirebilir” dedi.

Cumhuriyet