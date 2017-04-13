PEW: Türkiye inanç özgürlüğünü en çok kısıtlayan ülkeler arasında

ABD merkezli PEW Araştırma Merkezi, 198 ülkeyi incelemeye aldığı inanç özgürlüğü raporunu yayınladı.

2015 yılını inceleyen “Din Üzerine Küresel Kısıtlamalar” adlı raporda Türkiye, hükümetlerin inanç özgürlüğünü en fazla kısıtladığı ülkeler arasında yer aldı.

11 Nisan’da yayınlanan raporun “Hükümet kaynaklı kısıtlamalar” sıralamasında Türkiye 22 ülkeyle birlikte “çok yüksek kısıtlama” kategorisinde sınıflandırıldı.

Kategori içindeki ülkeler ise farklı coğrafyalardaki durumları kıyaslamanın zor olması gerekçesiyle kendileri arasında sıralandırılmadı.

Türkiye geçen yıl da bu kategorideydi. En kötü kategoride bulunmasına rağmen Türkiye’nin durumunda az miktarda iyileşme olduğu belirtildi.

Geçen yıl 16 ülkenin bulunduğu bu kategoride bu yıl 23 ülke listelendi. Bu ülkeler arasında Irak, Suriye, İran, Çin ve Suudi Arabistan da var.

‘Türkiye’de din kaynaklı toplumsal düşmanlık artıyor’

Rapordaki ikinci sıralama olan “Din kaynaklı toplumsal düşmanlıklar” sıralamasında ise Türkiye en kötünün bir iyisi olan “yüksek” kategorisinde yer aldı.

Bu kategoride de Somali, Libya, İngiltere, Suudi Arabistan ve Almanya gibi ülkeler yer alıyor.

Türkiye’nin bu alandaki durumunda ise kötüleşme olduğu belirtildi.

Dünya genelinde dini grupların hükümet kaynaklı şiddet veya kısıtlamalara en fazla maruz kaldığı bölge Orta Doğu – Kuzey Afrika oldu. Bu bölgedeki ülkelerin yüzde 95’inde bu tür vakalar kaydedildi.

Orta Doğu – Kuzey Afrika’yı yüzde 89 ile Avrupa izledi. PEW, Avrupa’daki artışın kıtaya gelen göçmen akınıyla ilişkili olduğunu belirtti. Dünya genelinde artışın oransal olarak en fazla olduğu bölge de yüzde 53 ile Avrupa oldu.

PEW, 2015’te Avrupa’daki 45 ülkenin 33’ünde Yahudileri, 32’sinde Müslümanları, 21’inde ise Hıristiyanları hedef alan toplumsal olaylar yaşandığını açıkladı.

Türkiye 2007 yılına göre geriledi

Yine de Avrupa’daki ülkelerin ortalama puanları, hükümet kısıtlamalarının karşılaştırıldığı listede dünya ortalaması olan 2,7’ye denk.

0’ın en az kısıtlama, 10’un en fazla kısıtlama anlamına geldiği puanlamada Orta Doğu ülkeleri 5,9 ile zirvede yer alırken en az kısıtlamanın olduğu yer ise 1.7 puanla Amerika kıtaları oldu.

Türkiye’nin hükümet kaynaklı kısıtlamalar listesindeki puanı 6.8, din kaynaklı toplumsal düşmanlıklar sıralamasındaki puanı ise 6.2.

İki puan da 2007 yılından daha kötü bir seviyede bulunuyor.

Bbc