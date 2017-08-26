Patatese Avrupa Birliği standart getiriyor
Yediden yetmişe herkes tarafından tüketilen patates kızartması için, Avrupa Birliği (AB) standart getiriyor. Bu standarda göre, patates en fazla 175 derecede kızartılacak, rengi açık sarı olduğunda kızartma işlemi bitecek.
Yeni yönetmeliğin devreye girmesiyle birlikte patates kızartmaları açık soru tonda olacak ve kızartma işleminde 175 derecenin üzerine geçilemeyecek.
AB Komisyonu, patates kızartmalarının yeni kurallara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığının kontrol altında tutulması için patatesin doğal rengiyle kızartma derecelerine göre değişen renklerinin yer aldığı bir renk tablosu kullanılmasını talep ediyor.
Tartışmanın odağında patates kızartması ve kahvenin yanı sıra çok farklı yiyeceklerde pişirme sonucunda doğal biçimde oluşan kimyasal nitelikli bir bileşen olan akrilamid yer alıyor.
Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi, yüksek dozda akrilamidin kansere yol açabileceği görüşünü savunuyor.
Cnntürk