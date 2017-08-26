Patatese Avrupa Birliği standart getiriyor

Momizat

Ağu 26

Yediden yetmişe herkes tarafından tüketilen patates kızartması için, Avrupa Birliği (AB) standart getiriyor. Bu standarda göre, patates en fazla 175 derecede kı

Yediden yetmişe herkes tarafından tüketilen patates kızartması için, Avrupa Birliği (AB) standart getiriyor. Bu standarda göre, patates en fazla 175 derecede kı

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