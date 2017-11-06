Paradise Belgeleri: Zenginler ve siyasetçilerin offshore sırları

Paradise Papers – Paradise Belgeleri olarak adlandırılan milyonlarca yeni belge, dünyanın en güçlü ve zenginlerinin vergi cennetlerindeki yatırımlarına ilişkin sırları açığa çıkardı.

Kamuoyuna sızan belgelerde, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in bazı offshore yatırımlarına ilişkin ayrıntılar var.

Başbakan Binali Yıldırım’ın oğullarının Malta’daki gemicilik şirketlerine ilişkin ayrıntılar da, sızan belgelerde yer alıyor.

Belgeler, ABD Başkanı Donald Trump’ın kabinesinden Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un ABD’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımları uygulamakla yükümlü olan bir şirkette de hissesi olduğunu gösteriyor.

Paradise Papers (Cennet Belgeleri) 13.4 milyon belgeden oluşuyor. Belgelerin çoğunun kaynağı, offshore yatırım alanındaki önde gelen bir firma.

Geçen yılki Panama Belgeleri’nde olduğu gibi bu belgeler de Alman gazetesi Süddeutsche Zeitung tarafından elde edildi ve Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) ile paylaşıldı. BBC’nin Panorama Programı da, belgeleri araştıran 100 medya grubu arasında.

http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-41880182

http://www.dw.com/tr/cennet-belgeleri-yayımlandı/a-41249672