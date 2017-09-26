Papandreou’dan Rum siyasetçilere tepki: “Sizinki sahte milliyetçilik”

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı New York’ta Sosyalist Enternasyonal Başkanlar Konseyi’nde konuşma yapmak üzere davet eden Yunanistan eski başbakanı Yorgos Papandreu’dan Rum siyasilere yanıt geldi.

Yunanistan eski başbakanı Yorgos Papandreu, Rum siyasetçilere, “Akıncı’yı davet ederek fikirlerini dinlemek ne zamandan beri suç oldu. Sizinki sadece, sahte milliyetçilerin timsah gözyaşları” cevabını verdi. Papandreu, gösterilen tepkileri “sahte vatanseverlik” olarak niteledi.

Papandreu basının eleştirilerini, yanıtladığı açıklamasında, “Herkesin bilmesi gerekir ki, Akıncı Kıbrıs Türk tarafının temsilcisi olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından davet edildi ve konuşma yaptı” denildi.

Papandreu yazılı açıklamasında, Akıncı’ya yapılan davetlerin ne zamandan beridir suç olduğunu sordu. “Eğer olsaydı, o zaman Anastasiadis’in Akıncı ile herhangi bir görüşmesi olmayacaktı ve herhangi biri de Kıbrıs sorununun çözümüne nasıl katkı koyacaktı? dedi. Cumhurbaşkanı Akıncı, Sosyalist Enternasyonal Başkanlar Konseyi’nde yaptığı konuşmada, 1999-2005 yılları arasında Sosyalist Enternasyonal Başkanı olan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, iki tarafın uzlaşmazlıklarını giderebilmesi için ortaya bir çerçeve koyduğunu, Kıbrıs Türk tarafının önerilerini bu çerçeve içinde sunduğunu, fakat muhataplarının buna sadık kalmadıklarını ifade etmişti.

Tak