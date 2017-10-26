Güney’deki başkanlık seçimlerinde aday olan Papadopulos, müzakere belgelerini seçim sürecine dahil etti, Anastasiadis cephesinden sert yanıtla karşılaştı…

Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri adaylarından olan DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un, müzakerelerle ilgili iddiaları gündemdeki yerini koruyor.

Papadopulos’un önceki gün yaptığı açıklamada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in müzakerelerde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla, çözüm sonrasında milletvekilleri ve diğer yetkililerin atanması konusunda, Akıncı’ya fazla yetkiler vererek uzlaştığı iddiaları ve sonrasında yaşanan tartışmalar dün yeni bir boyut kazandı.

Politis gazetesi konuya ilişkin haberi: “Belgeleri İstedikleri Gibi Okuyorlar – Belgeler Seçim Sürecine Girdi – Papadopulos Kurmaylığı Ortamı Gerdi – Hükümet ve Papadopulos Kurmaylıkları Aynı Belgeyi Farklı Yorumluyorlar” başlıkları altında verdi.

Haberde, Anastasiadis ve Akıncı’nın müzakerelerde, “çözümden sonra milletvekillerinin ve diğer devlet yetkililerin atanması konusunda nasıl bir uzlaşıya vardıkları” konusunda Papadopulos’un başlattığı tartışmanın, dün söz konusu müzakere belgesinin basına verilmesiyle devam ettiği kaydedildi.

Gazeteye göre, Nikolas Papadopulos’un sözcüsü Anna Kukkudi Prokopiu, Anastasiadis hükümetinin, “milletvekilleri ve yetkililerin Akıncı tarafından da atanması konusunda verdiği tavize ilişkin olarak halkı yanlış bilgilendirdiğini” savundu.

Habere göre Prokopiu, söz konusu belgenin, demokratik ilkelerin çiğnendiğini ve çözümün uygulanmasının en kritik aşaması olan başlangıç aşamasında, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya, Anastasiadis tarafından eş başkan rolünün verildiğini doğruladığını öne sürdü.

Gazete, Prokopiu’nun açıklaması ve söz konusu belgenin basına verilmesi sonrasında Papadopulos’un adaylığını destekleyen partilerden de açıklamalar geldiğini, Rum Hükümeti adına ise Sözcü Vekili Viktoras Papadopulos’un iddialara sert yanıt verdiğini yazdı.

Habere göre Viktoras Papadopulos, seçim propagandası amacıyla bazı kişilerin “sadece popülizm yapma ve halkı yanıltma girişiminde bulunmakla kalmayıp, ulusal davaya da büyük zarar verdiklerini” söyledi.

Nikolas Papadopulos’un kamuoyuna açıkladığı belgede, yetkililerin atanmasının ortaklaşa yapılacağına dair hiçbir şey bulunmadığını ifade eden Viktoras Papadopulos, “kurumların ve yetkililerin çözümden hemen sonra yerlerine yerleştirilmelerinin liderlerin sorumluluğu olması başka, liderlerin yetkilileri ortaklaşa seçmeleri başka şeydir” şeklinde konuştu.

Viktoras Papadopulos: “Çözüm sürecinin olumlu sonuçlanması ve referandumlardan onay çıkması durumunda, geçici olmayan yetkilileri atayacak seçilmiş kişilerin belirleneceği seçimler olana kadar, kurumların hazır olmasının sağlanmasını ve geçici yetkililerin atanmasının iki liderin sorumlu olacağı gayet açıktı” şeklinde konuştu.

Papadopulos, Kıbrıs Türk tarafının tezlerinin Anastasiadis’e atfedilmesinin kabul edilemez olduğunu da belirtti.

Gazete, DİSİ’den yapılan açıklamada ise, DİKO kurmaylığının ve Nikolas Papadopulos’un açıklamalarının her türlü sınırı aştığı vurgusunun yapıldığını aktardı.

Öte yandan Nikolas Papadopulos dün Rum Radyo Televizyon Kurumu’na (RİK) yaptığı açıklamada Anastasiadis’i suçlamayı sürdürdü.

Habere göre Papadopulos: “Halkın, kendisine sormadan Sayın Akıncı’yla, çözüm sonrasında hükümet yetkililerini ortaklaşa belirleme konusunda uzlaşıya varan Başkan Anastasiadis’in ne amaçladığını bilmeye hakkı vardır” şeklinde konuştu.

İKİ BELGE

Gazete haberinin devamında, Nikolas Papadopulos’un kamuoyuna verdiği belge ile Rum hükümetinin atıfta bulunduğu belgelerin farklı belgeler olduklarını da yazdı.

Gazete, Papadopulos kurmaylığı tarafından kamuoyuna verilen ve 9 Kasım 2015 tarihini taşıyan “Entry Into Force (Yürürlüğe Girme)” belgesinin “çözümün uygulanmasının başlayacağı çerçeveye ilişkin Kıbrıs Rum tarafının görüşlerini içerdiğini” ve Rum Ulusal Konsey sekreterliği tarafından, 7 Ekim 2016 tarihinde DİKO Başkanı Papadopulos’a, ilgili komiteye katılacak uzmanlara ilişkin önerilerini iletmesi istenen bir mektupla gönderilen “Kıbrıs Rum tarafının tezleri” olduğunu öne sürdü.

Haberde, Rum hükümetinin atıfta bulunduğu belgenin ise, 15 Mart 2017 tarihini taşıyan ve “atamaların ayrı ayrı mı yoksa ortaklaşa mı yapılacağı konusunda tarafların görüş ayrılığını ortaya koyan, taraflar arasındaki uzlaşı, uzlaşmazlık ve yakınlaşmaları belirleyen belge olduğu” vurgulandı.

Gazete ayrıca, Papadopulos’un dün kamuoyuna sunduğu belgenin kupürüne de yer verdi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Alithia: “Bayat Belge İçin Öfke”.

Fileleftheros: “Atamalar Konusunda Uzlaşmazlık – Kıbrıs Rum Tarafının Hazırladığı Uzlaşma ve Uzlaşmazlık Unsurlarını İçeren Belge Ne İçeriyor”.

Haravgi: “Kıbrıs Sorununu Bir Avuç Oya Feda Ediyorlar”.

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