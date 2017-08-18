Papadopoulos: “Türkiye’nin açıklamaları, Kıbrıs’ta yasa dışı faaliyetlerini yasallaştırmaya yöneliktir”

Rum hükümeti, Kıbrıs barış müzakerelerinin bittiğine ilişkin Türk yetkililerinin basın açıklamalarının bile, Ankara’nın Kıbrıs’ta yasa dışı faaliyetlerini yasallaştırma hedeflerinin ispatı olduğuna dikkat çekti.

Türkiye’nin Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Ömer Çelik’in ‘Kıbrıs’la ilgili müzakerelerin ne dondurulduğu ne askıya alındığı, aslında bittiği’ şeklindeki açıklamalarına bugün yazılı bir açıklamayla yanıt veren Rum Hükümet Sözcü Vekili Victoras Papadopoulos, şöyle dedi: “Birçok kez belirttiğimiz gibi bizim görüşümüz, Kıbrıs’ın kuzeyinde Türk istilasının ve devam etmekte olan işgalin sonucu adadaki statükonun kabul edilmez olduğudur.”

“Rum lider ve Rum Hükümetinin, ayrıca önceki liderleri ve hükümetleriyle BM’nin görüşleri, bir çözümün 1977 ve 1979’da adadaki iki toplum arasında kabul edilen üst düzey anlaşmalar ve Kıbrıs’la ilgili BM ve Güvenlik Konseyi kararları esasında olması gerektiği şeklindedir.”

“Türkiye Dışişleri Bakanı ve Türkiye’nin Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı’nın açıklamaları, Türkiye’nin hedefinin ispatıdır ki o da, yasa dışı faaliyetlerini yasallaştırmaktan başka bir şey değildir.” Papadopoulos, açıklamaların, Crans Montana’da Türkiye’nin, yasadışı olarak oluşturduğu oldubittileri yasallaştırmak, sözde B planını uygulamaya yönelik uzun zamandan beri sürdürdüğü çabalarını haklı çıkarmak için, uzlaşmaz görüşleri ve önerileriyle Kıbrıs Konferansı’nın başarısız olmasına yol açtığını da ispatladığını kaydetti.

Victoras Papadopoulos, “Kıbrıs Cumhurbaşkanı bir kez daha, Türkiye’nin BM Genel Sekreteri tarafından oluşturulan parametrelerde yer alan her şeyi uygulaması halinde müzakere masasına hemen dönmeye hazırdır” dedi.

Tak-Kha