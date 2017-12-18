Öztürk Yılmaz,’dan TBMM’de diplomasi dersi:’Kıbrıs sorunu ve Ege’deki adalar konusunda hükümet neler yapması gerekiyor…(görüntülü haber)

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Mecliste devam eden bütçe görüşmelerinde Dışişleri Bakanlığının bütçesi hakkında parti grubu adına Genel Kurul’da söz aldı.Yılmaz,dış politika alanında yapması gerekenler çerçevesinde hükümete somut öneriler getirdi.Yılmaz,dış politika alanında Türkiye’nin yaşadığı sorunlara somut çözüm önerileri getirerek farklı bir profil çiziyor.Öztürk Yılmaz, yine Kudüs sorunu gibi hassas konularda bugüne kadar yapılan yanlışlara dikkat çekerek bir dizi yeni öneriler getirdi.

Öte yandan Yılmaz,AKP’nin “millilik” ve “yerlilik” söylemleriyle nasıl çeliştiğini AKP iktidarının başladığından bugüne kadar anlattı.

“SUUDİ ARABİSTAN İÇİN YAS İLAN ETMİŞTİNİZ”

Dış Politikada yapılan hataları tek tek sıralayan Yılmaz, AKP iktidarında Suudi Arabistan Kralının Anıtkabir’i ziyaret etmemesi için devlet protokolünün değiştirildiğini, ölen Kral için milli yas ilan edildiğini hatırlatarak, o ülkenin bugün Kudüs krizinde İsrail yanında yer aldığını hatırlattı ve sordu: Bu mudur millilik ve yerlilik? Yaptıklarınıza değdi mi?

“DOĞU KUDÜS KARARI YENİ BİR KARAR DEĞİLDİR!”

İstanbul’da gerçekleşen İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında Doğu Kudüs’ün başkent kabul edilmesiyle ilgili Yılmaz, “Bu karar yeni bir karar değildir. 69 yılından bu yana bütün İİT toplantılarında Doğu Kudüs, işgal altındaki Filistin devletinin hep başkenti olarak zikredilmiştir. Yeni bir karar yoktur. Yeni olacak şey, eğer bu karar uygulanırsa yeni olur. Yoksa diğer İİT toplantılarındaki kararlar gibi bu da çöpe gidecek.” dedi.

YUNAN İŞGALİNDEKİ ADA VE ADACIKLAR

Yılmaz, konuşmasında Yunanistan tarafından işgal edilen adaları da gündeme getirerek, “Başbakan konuyla ilgili çıktı burada kayacıkları dedi, geçiştirdi. Biz adaları AKP işgal ettirdi demiyoruz, biz ‘AKP bu işgale sessiz kaldı’ diyoruz” dedi.

ABHaber-Halktv