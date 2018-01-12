Öztürk Yılmaz ve Christian Berger’den ortak basın açıklaması (görüntülü haber)

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu AB üyesi ülkelerin büyükelçileri ile bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, “Özellikle AK Parti ve MHP’nin açıklamış olduğu ittifak ile BBP Genel Başkanı’nın benzer açıklamaları olmuştu. Bu konuları sordu büyükelçiler” dedi.

Toplantının sonunda Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz ile AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger açıklama yaptı. Yılmaz, Türkiye’nin Rusya, AB ve ABD ilişkilerinin geniş kapsamlı bir şekilde konuşulduğunu belirterek, “Amacımız şudur; Türkiye’nin AB değerleriyle, demokrasiyle tekrar bütünleşmesi, huhukun üstünlüğü ve insan haklarıyla tekrar uyumlu bir ülke haline gelebilmesi için çaba sarfediyoruz” dedi. Berger de toplantıda verimli bir görüş alışverişi olduğunu belirtti.