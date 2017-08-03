Özgürgün: “Her Kıbrıs Türk’ü tarihini çok iyi bilmeli ve geçmişten ders çıkarmalı”

KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, her Kıbrıs Türkü’nün tarihini çok iyi bilmesi ve geçmişte yaşananlardan dersler çıkarması gerektiğini belirterek “Kıbrıs Türk halkı olarak geleceğimize yön verirken, hangi yollardan geçtiğimizi, ne koşullarda bugün sahip olduğumuz devletimizi kurduğumuzu asla unutmamalı, bu bilinçle hareket ederek KKTC’yi daha ileriye taşımak için çok çalışmalıyız” dedi.

Başbakan Özgürgün, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında Kıbrıs Türklerinin, Kıbrıs’ta yüzyıllar boyu verdiği varoluş mücadelesinin simgesi olan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nda, Kıbrıs Türk tarihinde gerçekleşen 3 önemli olayın yıl dönümünü aynı günde kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, şunları kaydetti:

“1 Ağustos tarihi, Kıbrıs’ın fethinin 446’ıncı, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 59’uncu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın ise 41’inci kuruluş yıldönümü olarak şanlı tarihimizdeki yerini almış ve bu topraklarda verilen onurlu mücadelelerin en büyük ifadesidir.

Kıbrıs Türkleri bu adada varlığını korumak, huzur ve güven ortamı içerisinde bir yaşam sürebilmek adına büyük bedeller ödemiştir. Kıbrıs Türk halkı bugünlere, birçok zorluğa göğüs gererek, canını, malını ortaya koyarak, büyük fedakarlıklar ve acılar sonucunda ulaşmıştır. Tarihi süreçte yaşananları unutmak asla mümkün değildir. Her Kıbrıs Türkü’nün tarihini çok iyi bilmesi ve geçmişte yaşananlardan dersler çıkarması gerekmektedir. Kıbrıs Türk halkı olarak geleceğimize yön verirken, hangi yollardan geçtiğimizi, ne koşullarda bugün sahip olduğumuz devletimizi kurduğumuzu asla unutmamalı, bu bilinçle hareket ederek KKTC’yi daha ileriye taşımak için çok çalışmalıyız. İnanıyorum ki, geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe daha emin adımlarla ilerleyecek ve ülkemizi daha refah günlere ulaştıracağız.

Bu anlamlı gün vesilesiyle, canlarını ortaya koyarak bu toprakları vatan yapan tüm Aziz Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ve varoluş mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle anar, her koşulda destekleri ile Kıbrıs Türkü’nün yanında olan Anavatan Türkiye’ye, tüm TSK ve GKK mensuplarına teşekkürlerimi sunar, tüm halkımızın ‘1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı en içten duygularla kutlarım.”

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Özgürgün: “GKK, KKTC’nin yüz akı olmaya devam eden önemli bir kurum”

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral Yılmaz Yıldırım’ı kabul etti.

Başbakan Hüseyin Özgürgün kabulde yaptığı konuşmada kurulduğu 1976 yılından beri en zor koşullarda görev yapan GKK’nın, KKTC’nin yüz akı olmaya devam eden önemli bir kurum olduğunu söyledi.

Kara ve deniz olmak üzere iç ve dış güvenliği sağlamakta olan GKK’nın çok önemli bir görev yürüttüğünü belirten Özgürgün, 1 Ağustos 1958 ile 1976 tarihlerinin Kıbrıs Türk halkının var oluşunda dönüm noktaları olduğunu kaydetti.

GKK, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü ve geriye kalan diğer kurumların özellikle Kıbrıs sorununun gündemde olup olmadığına bakmaksızın başarılı görevler yürütmekte olduklarını belirten Özgürgün, bu kapsamda 1 Ağustos’u bir kez daha sevinçle kutladıklarını ifade etti.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ise ziyareti; GKK’nın 41’inci, TMT’nin 59’uncu ve Kıbrıs’ın fethinin 446’ncı yıldönümünde, KKTC’nin güvenlik ve emniyetini sağlayan kurum ve kuruluşlar olarak bağlılıklarını bildirme amacıyla gerçekleştirdiklerini ifade etti.

“Güvenliği en iyi şekilde yerine getirmeye gayret gösteriyoruz” diyen Yıldırım, Başbakan Özgürgün ile hükümete katkıları için teşekkür etti.

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