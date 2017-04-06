Özgürgün: “Dönülecek olan masa, Cenevre’deki masadır”

KKTC Başbakan Hüseyin Özgürgün, Kıbrıs görüşmelerinin, Rum-Yunan tarafının “ara” talebi nedeniyle Cenevre’de beşli konferansta kaldığını anımsatarak, görüşmelerin, Rum Meclisi’nin Enosis’i kutlama kararını geri çekmesinin ardından, Cenevre’de kaldığı yerden başlayabileceğini söyledi.

Başbakan Özgürgün, Rum Meclisi’nin Enosisi kutlama kararını Rum Eğitim Bakanlığının uhdesine verecek olmasının ise bir aldatmaca ve bunun, görüşmelerin başlaması için yeterli olmayacağını kaydetti.

Başbakan Özgürgün, katıldığı bir programda gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Cenevre’de yapılan beşli konferansa ara verilmişken, Rumların, beşli konferansa dönmemeyi teyit edercesine Enosis’i kutlama kararını meclisten geçirdiğinin altını çizen Başbakan Özgürgün, Enosis’in bir felaket tabiri olduğunu, bunun, “benim anlaşma, görüşme niyetim yok, niyetim adayı Yunanistan’a bağlamak, masadaki görüşmeleri de kerhen yapıyorum” demek olduğunu vurguladı.

Liderler arasında önceki gün yapılan yemekli görüşmeye karşı çıktıklarını, Rumların Enosis kararını geri çekmeden, müzakere tarihi çıkmasının beklenemeyeceğini ifade eden Başbakan Özgürgün, Rum meclisinin aldığı kararı geri çekmeden görüşmelerin başlayamayacağını, bu konuda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Türkiye ile ortak kararları olduğunu söyledi.

Cenevre’ye anlaşma niyetiyle gittiklerin, ancak Rum ve Yunan tarafının ara istediğini kaydeden Başbakan Özgürgün, “Rum tarafı, o masaya olası dönüşü ortadan kaldırmak için Enosis kararı alıyor. Bu karar ortadan kalkmadan masaya dönülmesi mümkün değil. Beşli konferansta kaldık. İki lider görüşmeye mi başlayacak? Biz, Cenevre’de ara verme pozisyonundaydık. Oradan devam edecek. Ama bunu devam ettirmemek için Enosis kararı alıyorlar” dedi.

Yarım kalan beşli konferanstan dönülüp, tekrar iki liderin mi görüşeceğini soran Başbakan Özgürgün, “Bu tamamen kandırmaca, uydurmaca. Sayın Cumhurbaşkanı da bu noktada, masaya dönme koşullarında bizimle aynı fikirde açıklama yapıyor. Dönülecek olan masa, Cenevre’deki masadır, beşli konferansın yarım kaldığı, ara verilen masadır. Lefkoşa’daki masa değil” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın masadan kalkmadığını, Rum tarafı ve Yunanistan’ın erteleme istediğini, BM’nin ve Özel Danışman Espen Barth Eide’nin bu konuda samimiyetsiz davrandığını ve Türk tarafını suçladığını kaydeden Başbakan Özgürgün, Rum meclisinin, Enosis’i kutlama kararını Eğitim Bakanlığı yetkisine vermesinin ise trajikomik bir durum olacağını söyledi.

Başbakan Özgürgün, “Bunlar zaten yasayı geçirmiş, yasayı birisi yürütecek, meclis yürütemez ki, yürütmeye gönderiyorlar. Bizi çocuk zannediyorlar, kandıracaklar. Siyasetin ‘s’sinden dahi anlamayan biri, meclis kararının hükümet, bakanlık tarafından uygulanacağını bilir. Bu kandırmacadır. Esas mesele Enosis kararının melisten kaldırılmasıdır” dedi.

Rumların, petrol ve doğal gaz arama çalışmalarının da çözüm konusunda samimiyetsiz olduğunu gösterdiğini, Ada etrafındaki olası doğal zenginliklerin iki halka eşit ait olduğunu vurgulayan Başbakan Özgürgün, Rum tarafının Enosis zihniyeti ile her şeye sahip çıktığını, elbette buna tepki koyacaklarını ve anlayacakları dilden konuşmak gerektiğini kaydetti.

Başbakan Özgürgün, “Doğru, net ve anlayacakları dilden konuşmak lazım. O da nedir; ‘eğer sen böyle bir hareket yaparsan ben de karşılığını veririm, ben de yaparım, gerekirse de buna müdahale ederim.’ Geri adım atmanın bize bir şey kazandırdığını bugüne kadar hiç görmedim, hiçbir kazanım elde edemedik, somut ‘evet’ çıkan karara rağmen Annan Planı da buna dahildir. Yüzde 65 ile ‘evet’ var yine suçlandık” diye konuştu.

Brtk