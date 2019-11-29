Özersay: KKTC ve Türkiye’yi sıkıştırmaya çalışıyorlar (görüntülü haber)
KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay,
Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen Boğaziçi Zirvesi için İstanbul’daydı.
Özersay CNN TÜRK’de soruları yanıtladı.
Özersay gayrı resmi üçlü görüşme ardından, Kıbrıs Rum
kesimine önemli mesajlar verdi.
Özersay, Kıbrıs Rum tarafının müzakereyi Kıbrıs sorununu
çözecek bir enstrüman olarak değil, Kıbrıs Türk tarafı ile Türkiye’yi köşeye
sıkıştıracak bir araç olarak kullandığını savundu.
Berlin’deki üçlü görüşmeyi değerlendiren Özersay, 1968’den
beri devam eden bir süreç olduğunu, 51 yıl olduğunu, yarım asrın devrildiğini
anımsatarak, “Bu tür zirveleri, üçlü toplantıları, beşli zirveleri, Kıbrıs
konferanslarını çok yaşadık” dedi.
haberkibris.com/ozersay-kktc-ve-turkiyeyi-sikistirmaya-calisiyorlar-2019-11-29.html
www.kibrisgazetesi.com/kibris/uluslararasi-toplum-aslinda-maras-acilimina-icten-ice-sempati-h78390.html