Özersay: “Hiçbir şekilde kabul edilemez”

Diyalog’a konuşan Özersay, Anastasiadis’in önerilerine tepki gösterdi:

Rum lideri Nikos Anastasiadis’in, Türk tarafına sunduğu önerileri değerlendiren Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, bunun kabul edilemeyeceğini söyledi.

Diyalog’a konuşan Özersay, en az 100 bin Kıbrıslı Rum’un eski mülküne dönebileceği kadar toprak istendiğini belirterek, bunun Annan Planı’nın ötesinde bir talep olduğunu belirtti

Özersay “Rum tarafı dönüşümlü başkanlık karşılığında, Güzelyurt’un iadesini, ayrıca garantilerin sonlandırılmasını istiyor. Bu da hiçbir şekilde kabul edilemez” dedi.

HP Genel Başkanı Özersay’ın Diyalog’a verdiği yanıtlar şöyle:

Soru: Crans Montana’da ilginç gelişmeler oldu. Rum lideri Tük tarafına sunduğu ‘gizli önerileri’ aynı anda basına sızdırdı. Nasıl değerlendirirsiniz?

Yanıt: Daha önceki müzakerelerin yurt dışında yapılmasının sebebi Kıbrıs’ın bu iç siyasetinde istismar edilme, basına sızma, kötüye kullanma karşı tarafta sıkıntılı durumun önüne geçilmesi için yurt dışında yapılmasından bahsedilirdi. Şimdi iki tane sıkıntının kaynağı vardı bu iddiaya göre, basına sızma ve daha bir şeyler olgunlaşmamadan kamuoyu nezdinde çıkan haberlerle birlikte müzakere masasına oturanların elinin kolunun bağlanması. İşin özeti buydu. İkincisi diğer siyasi partiler meselesi iki lider ve taraflar bugün hem basını hem de siyasi temsilcileri aldılar ve gittiler. Dolayısıyla oraya gidilmesinin ayırt edici bir niteliği ortadan kalktı. İkincisi daha müzakere masasında muhatabınızla paylaşılmadan hitap edilecek tarafa verilmeden basına verilmesi bir niyet göstergesidir. Bu bir şey yapmayı hedefliyor ki bu şekilde davranıyor. Sn. Çavuşoğlu da Sn. Akıncı da “tribünlere oynamak” diye bir tabir kullandılar ama aslında bu daha öte bir şey. Müzakere ve diplomasi sadece o odaların içinde yapılmıyor. Bu ve benzeri yöntemlerle bir algı yaratılmaya çalışıyor. Taraflardan bir tanesi başkalarının nezdindeki kendi duruşunu daha olumlu veya olumsuz şekillendirmek için yapılmış bir hamle. Bu yüzden Rum tarafının attığı bu adım herhangi bir sonuç almak için veya tıkanıklığın önünü açmak için yapılmış bir adım değil. Kendisinin aslında bu müzakerelerde sonuç almaya çalıştığının göstergesi için attığı bir adımdır.

Soru: Sızdırılan içerikle ilgili görüşleriniz nelerdir?

Yanıt: Özellikle Genel Sekreterin gelişinin hemen öncesinde bunun yapılmasının da manidar olduğunu düşünüyorum. Bana kalırsa Kıbrıs Türk tarafının ve Türkiye’nin böyle bir öneri karşısında Genel Sekreter İsviçre’ye gitmeden öncesinde bir karşı öneri yapmalarında yarar vardı. Ama böyle bir hamle yapılmadı, üstelik Yunanistan’ın da bir öneri sunacağı söyleniyor. Böylece Türk tarafı ve Türkiye “bekleyelim Yunanistan’ın önerisini de görelim” demiş olabilir, bu bir yanılgıdır. Genel sekreter İsviçre’ye geldiğinde bunun ertesinde öneri sunmak tabi ki mümkündür ama bir kez Kıbrıs Rum önerileri ile ilgili görüş ve düşünce açıklamak zorunda kalırsa eğer Kıbrıs Türk tarafı o sarmalın içerisine, o verilen kâğıdın içerisine girmeye başlar bu hataya düşmemek lazım.

Soru: Güzelyurt dahil 100 bin Rum kuzeye dönerse Kıbrıslı Türklere ne kalacak? Bu öneriler kabul edilebilir mi?

Yanıt: Kıbrıs Rum tarafı garanti anlaşmasının ve müdahale hakkının ortadan kalkmasını talep ediyor. İkincisi asker bağlamında adada kalabilecek rakamsallığın da belli bir süre sonra ortadan tamamen kalkmasını öngörüyor. Annan Planı’nda Garanti ve İttifak anlaşması yürürlükte kalmaya devam edecektir diyor. Annan Planı’nda adada bir miktar asker kalmaya devam edecektir diyor. Garanti ve İttifak anlaşmasıyla ilgili bu hükümlerin çok daha ilerisine giden bir talebi vardır şu anda Kıbrıs Rum tarafının. Mülkiyette Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk kurucu devletinde kalacak olan mülklerde kime öncelik verileceği ile ilgili verir gibi yaptığı ama aslında net olmayan muğlak olan birkaç tane cümle var. Fakat bunu toprak talebi ile birlikte okumak gerekir. Çünkü Kıbrıs Rum tarafı Annan Planı’nın da ötesine giden toprak talebi içerisindedir. En az 100 bin Kıbrıslı Rum’un eski evine ve malına dönebileceği kadar toprak vereceksiniz bana demektedir ve bunun içinde Güzelyurt’un da olması gerektiğini söylemektedir. Bu pozisyon 2010 yılından beridir masadadır. Bu, Hristofyas’ın getirdiği kağıttır. “Eğer bize 100 bin tane Kıbrıslı Rum’un evine yerine geri dönebileceği kadar toprak verirseniz ancak geçerlidir” ibaresi yer alıyordu.

Soru: Bizim için hayati önem taşıyan garantiler ve müdahale hakkı kaldırılabilir mi?

Yanıt: Biz Halkın Partisi olarak garanti sisteminin devamını istiyoruz. 1960 garanti sistemi bağlamında değişik kelime oyunları da oynanabilir. Mesela BM Genel Sekreteri taraflara bir çerçeve çizdi deniliyor 4-5 cümle ile. Bunun bir boyutu garanti sisteminin mevcut halinin ya da müdahale hakkının sürdürülemeyeceği gibi bir cümledir. Bazıları bunu BM garanti sisteminin ve müdahale hakkının ortadan kaldırılmasını söyledi ve bu çerçeveyi böyle çizdi şeklinde yorumladı. Bir kere diplomasi, garanti anlaşması ve müdahale hakkı mevcut haliyle sürdürülebilir değil derse birisi, tamam değiştirelim ve uyumlaştıralım diyebilirsiniz. Aslında Türkiye’nin de yaptığı böyle bir öneridir. Garanti sistemi yüzde 100 aynı devam edemez. Zaten burada iki ayrı kurucu devlet olacak, iki ayrı devletin topak bütünlükleri anayasaları kimin nasıl garanti edeceği yani daha farklı garanti sistemi zaten oluşturulacak. Garanti sistemi ve müdahale hakkı yeni kurulacak yapıya göre uyumlaştırılabilir ama bunun ortadan kalkmasını bir olmaz olmaz haline getirmesi Kıbrıs Rum tarafının çözüm konusundaki isteksizliğini gösterir.

Çiğdem Aydın