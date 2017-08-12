Oxfam raporu:AB’nin sığınmacı politikası hatalı

Oxfam, Akdeniz üzerinden İtalya’ya ulaşmaya çalışan sığınmacıların Avrupa birliği tarafından engellenmesi sonucu ‘Sığınmacıların, Libya’da cehennem hayatına mahkum bırakıldığını’ bildirdi.

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, Libya’dan Avrupa’ya gitmeye çalışan sığınmacılar hakkındaki “Artık İnsan Değilsiniz” başlıklı raporunu yayımladı.

AB’nin “hatalı sığınmacı” politikasının hedef alındığı raporda, Libya’dan Akdeniz üzerinden İtalya’ya ulaşmaya çalışan sığınmacıların AB tarafından engellenmesi sonucu “Sığınmacıların, Libya’da cehennem hayatına mahkum bırakıldığı” vurgulandı.

AB’nin “bir insan hakları kalesi” olması gerektiği belirtilen raporda, “AB üyesi ülkeler, sığınmacıların güvenli bir şekilde Avrupa’ya ulaşmasını sağlamalı, adil ve şeffaf bir iltica süreci hakkı tanımalı.” ifadeleri yer aldı.

Özellikle kadın sığınmacılar yüksek tehdit altında

Raporda, Libya’dan Avrupa’ya geçmeye çalışan sığınmacılar için durumun bir seçenek olmadığı, esasen “hayatta kalmak” için bir zorunluluk olduğu kaydedildi.

Libya’dan İtalya’ya geçmeye çalışan binlerce sığınmacının “ölüm, kaçırma, kölelik, işkence ve cinsel şiddette” maruz kaldığı aktarılan raporda, özellikle kadın sığınmacıların yüksek tehdit altında olduğu kaydedildi.

Raporda, Avrupa’nın sığınmacıları Libya’da tutmaya çalışan politikalarının “hatalı ve başarısızlığa uğandı. Avrupa’nın bu politikası sonucu daha fazla insanın suistimal ve istismara maruz kaldığı ve kalacağı belirtildi.

“Avrupa, savaş, zulüm ve fakirlikten kaçmaya çalışan sığınmacıların deneyimlerini göz ardı etmeye devam ederse, AB’nin sığınmacı politikası da başarısız olmaya devam edecektir.” ifadeleri yer alan raporda, binlerce sığınmacının daha güvenliğe erişmek için çaba sarf ederken hayatını kaybedeceğine dikkat çekildi.

Ajanslar