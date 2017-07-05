Orgeneral Kostarakos, Kıbrıs’ın AB’deki rolünün çok önemli olduğunu söyledi

Rum Savunma Bakanı Christoforos Fokaides ile görüşmesinden sonra açıklamalarda bulunan AB Askeri Komitesi Başkanı Orgeneral Michail Kostarakos, Kıbrıs’ın AB çerçevesinde oynayacağı çok önemli bir rolü olduğunu ve Kıbrıs’ı bu rol için en elverişli koşullar altında tutmaya çalıştıklarını söyledi.

Savunma Bakanı Fokaides ise kendi konuşmasında, Kıbrıs’ın operasyonel yeteneklerinin güçlendirilmesine çalıştıklarını ama aynı zamanda, Doğu Akdeniz’de istikrar ve enerji güvenliğinin ilerletilmesi amacıyla Avrupa politikalarının güçlendirilmesine de katkıda bulunmak istediğini vurguladı.

Fokaides açıklamalarında devamla şunları söyledi: “Avrupa’da, savunma işbirliklerinin güçlendirilmesi ve derinleştirilmesi için önemli girişimlerin yer aldığı bir dönemde yaptığı önemli işten dolayı Orgenerale teşekkürlerimi iletiyorum”.

“Kıbrıs’ın belli eylemler ve belirli siyasetler aracılığıyla bu yönde yardım etmeye olan bağımlılığını bir kez daha yineleme fırsatına sahip oldum”.

“AB üyesi devletlerin karşı karşıya bulundukları ortak zorluklar ve tehditlere karşı yapılan girişimlerde, savunma işbirliği ve dayanışma hedeflerine istikrarlı olarak bağlı kalmaya devam ediyoruz”.

Fokaides, Orgeneral Kostarakos’u Ulusal Muhafız ordusunda gerçekleştirilen reform programları ve özellikle geniş bölgemizde uygulanan yeni savunma diplomasisi konusunda bilgilendirdiğini kaydederek, “bu çerçevede, Kıbrıs’ın operasyonların güçlendirilmesine katkıda bulunma niyetinin, Doğu Akdeniz’de Avrupa Birliği’nin politikalarının ilerletilmesine, deniz ve enerji güvenliğinin istikrarına yardımcı olacak” dedi.

Savunma Bakanı Orgenerali ayrıca, Kıbrısla ilgili son gelişmeler ve bu günlerde, bir Avrupa ülkesi topraklarının çağdışı işgalinin sone ermesi, güvenlik ve barış koşulları altında Avrupa çerçevesi içinde işgal askerleri, garantiler, hakemlikler olmadan, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi İsviçre’de yapılan çabalar konusunda da bilgilendirdiğini açıkladı.

Orgeneral Kostarakos bu gece yeni oluşturulan Kıbrıs Cumhuriyeti Güvenlik ve Savunma Akademisinin ilk tur seminerlerinin kapanış töreninde, “Doğu Akdeniz’de Modern Güvenlik Zorlukları ve Kriz Yönetimi” adlı seminerin başlıca konuşmacısı olacak.