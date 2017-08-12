Ömer Çelik:‘Göçmenlere karşı duvarlar örülmemeli’

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Avrupa için göç meselesinin mücadele edilecek değil, yönetilecek bir mesele olması gerektiğini belirterek, “Avrupa göçmenlere karşı duvarlar örmemeli, köprüler kurmalıdır. Bu bir insanlık sınavıdır” dedi.

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Bakan Çelik, Avrupa’da bazı yerlerde belediyelerin göçmenlerin barınmaması için köprü altlarına kayalar yerleştirdiğini, Fransa’nın Calais kampında yaşanan kötü uygulamaların basına yansıdığını ve göçmenlere yardım etmek isteyenlerin polislerce engellenmeye devam ettiğini kaydetti. İtalya’da göçmenlerin sığındığı adaya ulaşımın kesilmesini Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz’un önerdiğini anımsatan Çelik, şöyle devam etti:

Dünyanın yüz akı

“Hâlâ, ölümden kaçan bu insanlara sınırlarını, tel örgülerle ve silahlı güçlerle kapatan ülkeler var. Ölümden kaçan insanlara sırt dönüyorlar. En son yayınlanan raporlarda Libya’da tutulup Avrupa’ya geçmesine izin verilmeyen insanların ‘dünyadaki cehennem’ içinde yaşadıkları açık bir şekilde ortaya koyuldu. Bu insanların ‘dünyadaki cehennem’ denecek şartlara mahkum edildiği bağımsız kurumlarca raporlanıyor. Bu insanları ölüme mahkum eden diktatörleri eleştiren ‘çağdaş dünya’ bu insanlara ne vadediyor? Sadece söylem üretiliyor.

Birkaç ülke yetersiz de olsa vazifesini yapmaya çalışıyor. Fakat tek başına Türkiye, dünyanın yüz akı durumunda. En son Birleşmiş Milletler Suriye İnsani Yardım Koordinatörü ve Norveç Mülteci Konseyi Başkanı Jan Egeland bu gerçeğin altını çizdi. Egeland, bunu ‘Türkiye, mültecileri kabul etmek ve onları korumak konusunda dünyadaki en cömert ülke’ diye ifade etti. Türkiye bu vicdani ve siyasi vazifeyi yerine getirirken Avrupa’yı güçlü bir şekilde yanında göremedi. Aynı şekilde bu yüce insani vazifesini yerine getiren Türkiye’ye İslam dünyası ve başka yerlerden güçlü destekler gelmedi.”

Avrupa ülkesi ve İslam dünyasının parçası olarak yalnız kalsa da ölümden kaçan insanlara en güçlü şekilde sahip çıkan tek ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayan Çelik, sığınmacı sorununu “Avrupa için bir değerler sınavı” olarak nitelendirdi.

http://www.ab.gov.tr/ab-bakani-omer-celik-gundeme-dair-aciklamalarda-bulundu_50878.html