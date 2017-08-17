Ömer Çelik: “Kıbrıs’ta kapsamlı müzakereler sona erdi, dondurulmuş veya askıya alınmış değildir”

Türkiye Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Kıbrıs kapsamlı müzakerelerin sona erdiğini, müzakerelerin herhangi bir şekilde dondurulmuş ya da askıya alınmış olmadığını söyledi.

Resmi ziyaret için Türkiye’de bulunan İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa’dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile TC Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ortak basın toplantısında Kıbrıs konusuna da değindi.

Duncan, İsviçre’de yapılan Kıbrıs Konferansı’nın başarısızlıkla sonuçlanmasından üzüntü duyduklarını dile getirerek, “Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yapıcı ve olumlu yaklaşımlarını biliyoruz. Gerçekten çok yazık. Kapsamlı görüşmelerin bir sonuca varmaması bizi çok üzdü” şeklinde konuştu.

TC AB Bakanı Çelik ise, Türkiye ve İngiltere’nin iş birliği kapasitesinin ve giderek yükselen ilişkisinin olduğunu, Türkiye ve İngiltere’nin iki güçlü Avrupa ülkesi olduğunu, Türkiye’nin AB üyesi olmamasının ya da İngiltere’nin Brexit sürecinin Avrupalı olmamak anlamına gelmediğini belirtti.

İki ülkenin Kıbrıs konusunda da yakın temasta olduğunu ifade eden Çelik, yürütülen müzakerelerde Türk tarafının olumlu yaklaşımına rağmen çözüme ulaşılamadığını kaydetti.

Çelik, süreçte kapsamlı müzakerelerin sona erdiğini, müzakerelerin herhangi bir şekilde dondurulmuş ya da askıya alınmış olmadığını söyledi.

Çelik, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi konusuna ilişkin de “Gümrük Birliği bizim tek taraflı istediğimiz bir şey değil. Esasında bu talep, kendi etki analizleri etrafında AB tarafından geldi. Bu meseleye de şu şekilde yaklaşıyoruz; bu bir ‘kazan – kazan’ meselesidir ve ticaretle ilgili bir meseledir. Serbest ticaretin artırılmasıyla ilgili bir meseledir” dedi.

AB tarafından yayınlanan etki analiz raporlarına bakıldığında Gümrük Birliği’nin güncellenmesinden hem AB’nin hem de Türkiye’nin fayda göreceğinin açık olduğunu vurgulayan Çelik, “Sanki Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, Türkiye’ye bir ödülmüş ya da bir lütufmuş gibi davranılıyor. Bu son derece yanlıştır. Altını çizerek söylüyorum, hiç acelemiz yok. Bu konuda tek taraflı bir iştahımız da yok” diye konuştu.

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