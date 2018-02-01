Noble Energy Tamar parselindeki payını sattı
Noble Energy şirketi Tamar parselinde bulunan hisselerinin %75’ni 560 milyon dolar ve Tamar Petroleum’un 38,5 milyon hissesine karşılık Tamar Petroleum Ltd’e sattı.
Şirket tarafından yapılan açıklamada , Tamar Petroleum’un hisselerinin bugünkü değeri dikkate alınınca , yapılan anlaşmanın değerinin 800 milyon dolar boyutunda olduğu belirtildi.
Noble Energy bu anlaşmayla Tamar parselindeki hisselerinin %25’ni koruyarak söz konusu parselin yöneticisi olmaya devam ediyor.