Noble Energy Tamar parselindeki payını sattı Reviewed by Momizat on Şub 01 . Noble Energy şirketi Tamar parselinde bulunan hisselerinin %75'ni 560 milyon dolar ve Tamar Petroleum'un 38,5 milyon hissesine karşılık Tamar Petroleum Ltd'e sa Noble Energy şirketi Tamar parselinde bulunan hisselerinin %75'ni 560 milyon dolar ve Tamar Petroleum'un 38,5 milyon hissesine karşılık Tamar Petroleum Ltd'e sa Rating: 0