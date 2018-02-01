Noble Energy Tamar parselindeki payını sattı Reviewed by Momizat on . Noble Energy şirketi Tamar parselinde bulunan hisselerinin %75'ni 560 milyon dolar ve Tamar Petroleum'un 38,5 milyon hissesine karşılık Tamar Petroleum Ltd'e sa Noble Energy şirketi Tamar parselinde bulunan hisselerinin %75'ni 560 milyon dolar ve Tamar Petroleum'un 38,5 milyon hissesine karşılık Tamar Petroleum Ltd'e sa Rating: 0
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Noble Energy Tamar parselindeki payını sattı

Haber Tarihi:: 01 Şubat 2018 Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır

Noble Energy şirketi Tamar parselinde bulunan hisselerinin %75’ni 560 milyon dolar ve Tamar Petroleum’un 38,5 milyon hissesine karşılık Tamar Petroleum Ltd’e sattı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada , Tamar Petroleum’un hisselerinin bugünkü değeri dikkate alınınca , yapılan anlaşmanın değerinin 800 milyon dolar boyutunda olduğu belirtildi.

Noble Energy bu anlaşmayla Tamar parselindeki hisselerinin %25’ni koruyarak söz konusu parselin yöneticisi olmaya devam ediyor.

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