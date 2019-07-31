Nikos Dendias :‘Türkiye Doğu Akdeniz’in Güvenliğini Tehlikeye Sokuyor’

Yunanistan, Türkiye’yi Kıbrıs çevresinde sondaj çalışmalarıyla Doğu Akdeniz’in güvenliğini tehlikeye atmakla suçladı. Açıklamayı yeni hükümetin Dışişleri Bakanı Nikos Dendias yaptı.

Mısır Dışişleri Bakanı’nın ziyareti sonrası gazetecilere açıklama yapan Dendias, “Türkiye’nin uluslararası hukuka meydan okuyan yasadışı eylemleri bölgenin güvenliğini riske sokuyor” dedi.

Mısır Dışişleri Bakanı ile görüşmesinden hemen önce Kıbrıs’tan Atina’ya dönen Yunan Bakan, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğinin ve egemenlik haklarının Türkiye tarafından açıkça ihlal edilmesini ele aldık” diye konuştu.

Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry de Türkiye’nin ismini anmadı ancak, “Bölgedeki provokasyonları ve bu provokasyonların durması için uluslararası hukuka nasıl saygı duyulması gerektiğini görüştük” ifadelerini kullandı.

Mısır, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi enerji dahil birçok alanda işbirliği yapıyor.

Dün de Yunanistan’ın yeni başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerinin Kıbrıs’ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini söylemişti.

Rum lider Nikos Anastasiadis’le görüşen Miçotakis, “Kıbrıs sorununun çözümü, eskimiş garantörlük sistemlerinin devamı ve işgal kuvvetlerinin varlığı ile olmamalı. Türk işgalinin sona ermesi asıl amacımızdır” demişti.

Voa