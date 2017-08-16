Nikos Anastasiadis:”Toparlama-düşünme dönemindeyiz”

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, Kıbrıs sorununda yeni bir girişim gerçekleşmesi için çabaların, New York’a yoğunlaşacağını belirtti.

Kıbrıs Rum haber kaynaklarına göre Anastasiadis, dün Meryem Ana yortusu nedeniyle kilisede düzenlenen ayinin ardından Kıbrıs sorununa ilişkin soruları yanıtladı.

Kıbrıs sorununda yeni bir çaba için çalışmaların yapılıp yapılmayacağı şeklindeki bir soru üzerine Anastasiadis, bir “toparlama-düşünme” döneminin söz konusu olduğunu, şu anda herhangi bir girişimin olacağını öngörmediğini belirtti.

Anastasiadis, arzu ettikleri olgunun, BM Genel Kurulu ve oradaki görüşmelerle, Kıbrıs sorununda yeni bir gelişmeye sahip olmak amacıyla, bir girişimin veya uluslararası unsurunun yeniden harekete geçmesinin nasıl mümkün olacağını görmek olduğunu ifade etti.

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