Nikos Anastasiadis:Crans-Montana zirvesi sonrası Kıbrıs sorununun çözümü çabalarına ‘bir mola verdiğini umut ediyorum’.Garantiler konusunda bize hak vermeyen yok

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Crans-Montana zirvesinin sona ermesinin ardından ilk röportajını Kathimerini gazetesine verdi.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin gerçekleşmesini istediği şeyin gerçekleşiyor olduğuna inanmak gibi bir hatası olduğunu öne süren Anastasiadis, “Her şeyin neredeyse çözülmüş olduğu gibi bir yanılgı içerisindeydi. Dışarıya verdiği imaj da buydu. Kendisini uyardım. Ne yazık ki beni dinlemedi” dedi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis söyleşisinde, Crans-Montana zirvesinin başarısızlığa uğramasının zirveye katılanlar ve özellikle Türkiye ile Kıbrıslı Türklerin niyetleri konusunda hayal kırıklığı ve düşüncelere yol açtığını iddia etti.

Kıbrıslı Rumlar için en büyük endişe kaynağının, “Türkiye’ye bağımlı olma ısrarı olduğunu” ve “geçmişte yaşanan, Cunta’nın anayasal düzeni bozması gibi, Kıbrıs Rum tarafını sorumlu tutacak olayların tekrarlanmasına izin verilmeyeceğini” öne süren Anastasiadis, “gerek İngiltere gerekse diğer garantör devletlerin müdahaleleri sonucunda iki toplumdan ileri gelen geçmişteki olayların, çok az sayıdaki fanatiklerin dışında, kimse tarafından ve hiçbir şekilde yeniden var olacağına inanmadığını” ifade etti.

Anastasiadis, “Nasıl bir devletin gelişeceği, bu devletin üçüncü bir ülkeden, özellikle de Türkiye’den ne kadar bağımsız olacağı ve Kıbrıslı Türklerin bizim devletimize, -bizim derken Kıbrıslıların, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türklerin devletine- katılmakta ve yaratmakta ne kadar özgür olacakları, geleceği (devamı) belirleyecek unsurdur” dedi.

Crans-Montana zirvesi sonrasında Kıbrıs sorununun çözümü çabalarının “bir mola verdiğini umut ettiğini” ifade eden Anastasiadis, New York’ta gerçekleştirilecek BM Güvenlik Konseyi toplantısı sırasında yeni gelişmeler yaşanması ihtimalinin sorulması üzerine ise “bunu şimdiden öngöremeyeceğini, bu tür görüşmelerin genellikle Güvenlik Konseyi toplantısından sonra ve Genel Sekreter’in daveti üzerine gerçekleşebileceğini” belirtti.

Anastasiadis, BM’nin yeniden harekete geçirilmesi için hangi girişimleri başlatmaları gerektiğine karar vermeden önce Ulusal Konsey toplantılarının gerçekleşmesinin ve koşulların doğru değerlendirilebilmesine imkan vermek için belirli bir zamanın geçmesi gerektiğini de vurguladı.

Türkiye’nin B ve C planlarına ilişkin açıklamaların sorulması üzerine ise Anastasiadis, her zaman mevcut tehlikeleri ve unsurları dikkate aldıklarını ancak Türkiye’nin, kendi planlarını sürdürmeyecek adımlar atacağını iddia etmenin aceleci bir davranış olacağını ifade etti.

Anastasiadis, “Türkiye’nin Almanya’daki seçimler sonrasında AB’den beklentileri olduğu, bu yüzden de Crans-Montana zirvesinin yapıldığı dönemin ‘yeterince olgunlaşmamış bir dönem’ olduğu” şeklindeki değerlendirmelerin sorulması üzerine, “konuların, özellikle de kendileri için büyük önem taşıyan ancak bugüne kadar hiç görüşülmemiş Garantiler ve Güvenlik konularının önceden hazırlıklarının iyi yapılmadığı aceleci girişimlerin, bir yandan beklentilerin artmasına, diğer yandan da beklenenden daha kötü bir başarısızlığa sebep olacağı konusunda BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı uyardığını savundu.

Anastasiadis, Türkiye’nin bu konuları müzakere etmeye hazır olmadığını ve AB ile müzakerelerin nasıl ilerleyeceğini görmek istediğini iddia etti.

“Eksik olan şey özellikle güvenlik ve garantiler konularında doğru hazırlık yapılmamasıydı”

Crans Montana zirvesinde yaşanan boşluklar ve BM Genel Sekreteri’nin iki kez konferansa gelmek zorunda kalmasının, Özel Danışman Eide’nin başarısızlığının bir göstergesi mi olduğunun sorulması üzerine Anastasiadis şunları söyledi:

“Genel Sekreter’in iyi niyetli olduğuna inanıyorum, ancak (Eide’nin) gerçekleşmesini istediği şeyin gerçekleşiyor olduğuna inanmak gibi bir hatası oldu. Her şeyin neredeyse çözülmüş olduğu gibi bir yanılgı içerisindeydi. Dışarıya verdiği imaj da buydu. Kendisini uyardım. Ne yazık ki beni dinlemedi. Eksik olan şey özellikle Güvenlik ve Garantiler konularında doğru hazırlık yapılmamasıydı. Özellikle Türkiye’den aldığı mesajları doğru olarak incelemesi ve aktarması gerektirdi.”

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın Türkiye ziyaretinde Türkiye’nin şimdi adım atma niyetinin olmadığını izleniminin oluştuğunu, görüşmenin erken ya da zamansız olduğu konusunda uyarmak adına bunu BM yetkililerine de ilettiklerini öne süren Anastasiadis, BM Genel Sekreteri’nin kendi yetkililerinden aldığı bilgiler doğrultusunda konferansa çağırması sonrasında Kıbrıs sorunu zirvesinden sonuç alınabileceğini düşündüğünü iddia etti.

“Garantiler konusunda bize hak vermeyen yok”

Anastasiadis, garantiler konusunda kendilerine hak vermeyen kimsenin olmadığını, Avrupa Konseyi’ne çeşitli örnekler sunduğunu ve herkesin, üçüncü bir ülkenin garantisinin mümkün olmadığı konusunda anlayış gösterdiğini de iddia etti.

Garantiler konusunda BM Genel Sekreteri’nin çerçevesinde takvimlerin olup olmadığının sorulması üzerine ise Anastasiadis, “Hayır. Çok netti. 2017’de müdahale hakları ve garantiler olamaz. Anlaşmadan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekenler aynı zamanda gözlemci olamaz. Askerlere ilişkin olarak Türkiye Dışişleri Bakanı’nın önerisi ise askerlerin sayısının önemli ölçüde azalacağını söylüyor ancak bunu netleştirmiyordu” şeklinde konuştu.

Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya “Türkiye için kendisinin önerilerini reddetmesinden Kıbrıslı Türklerin ne kadar fayda sağladığını hesaplaması” çağrısında bulunurken, Kıbrıs Türk tarafının zirvenin ilk gününde, iç konulara ilişkin gündeme getirdikleri ilk önerinin Türk ve Yunan vatandaşlarına eşit muamele olduğunu öne sürdü.

Anastasiadis şunları söyledi:

“Özel danışmana, ‘neden Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumları ilgilendirmeyen bir konudan başlıyoruz’ diye sordum. BM Genel Sekreteri’nin açıklamasında, görüşülecek konuların Toprak, Mülkiyet ve Yönetim olduğu söylendiği halde ilk konu olarak bunu nasıl sunarsınız, bizimle değil üçüncü ülkeyle ilişkili bir konudan nasıl başlarsınız?”

Anastasiadis, Crans Montana’daki zirvenin ilk gününde, akşam üzeri 2 numaralı masada gerçekleştirilen görüşmede gündeme gelen ilk konunun bu olduğunu, Kıbrıslı Türkler bunu sunduğu için Eide’nin AB uzmanlarını çağırdığını öne sürdü.

“Crans-montana’nın tutanakları var, yayımlanması sorun olmaz”

Anastasiadis söyleşisinin devamında, Crans-Montana zirvesinin tutanaklarının bulunduğunu ve bunların yayımlanması konusunda hiçbir sorununun olmayacağını belirtti.

Anastasiadis, Kıbrıs Rum tarafı ve Yunanistan’ın zirvede söylenen her kelimenin tutanağını tuttuklarını, aynı şeyi BM, AB ve İngiltere’nin de yaptığından emin olduğunu belirtti.

Anastasiadis, zirvedeki günlerin, BM Genel Sekreteri’nin hazır bulunduğu günler de dahil çoğunun, amaçsız tartışmalarla harcandığını, Genel Sekreter’in yeniden zirveye gelecek olması çerçevesinde, belirli şartlara bağlı yazılı öneriler sunduğunu iddia etti.

Garantiler konusunda ilerleme sağlanması şartıyla, dönüşümlü başkanlığın da dahil olduğu, Kıbrıslı Türklerin yönetime etkin katılımı, mülkiyet ve Türk vatandaşlarına eşit muamele konularına ilişkin öneriler sunduğunu belirten Anastasiadis, yemekte yaşanan başarısızlığın ardından önerilerinin geri çekildiğini bildirdiğini vurguladı.

Anastasiadis, “Türkiye’nin çözümün ilk gününde garantilerin ve müdahale haklarının sonlanmasını kabul ettiğini iddia eden varsa, bunu kanıtlasın, ben de o zaman müzakere masasına geri dönemeye ve yeniden öneriler yapmaya hazırım” şeklinde konuştu.

Dönüşümlü başkanlığın Kıbrıslı Rumlar tarafından kabul edilmeyeceğine dair bir düşüncesi olup olmadığının sorulması üzerine ise Anastasiadis, Türk askerinden kurtulmanın, garantiler ve müdahale haklarının ortadan kalkmasının ve toprak düzenlemelerinin, dönüşümlü başkanlıktan çok daha önemli olduklarını düşündüğü yanıtını verdi.

“Çavuşoğlu’yla enerji konusunu görüştüm”

Anastasiadis söyleşisinde, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde sürdürülen doğal gaz çalışmaları ve İsrail ile Türkiye arasında kurulması söz konusu olan doğal gaz boru hattı konularında da açıklamada bulundu.

İsrail’in Türkiye’yle doğal gaz sağlama konusunda bir diyalog içerisinde olduğunu, söz konusu boru hattının ise Güney Kıbrıs’ın MEB’inden geçmesinin öngörüldüğünü belirten Anastasiadis, veto haklarının olmamasına karşın, çevre ve gelecek planlamalara ilişkin birçok başka haklarının bulunduğunu savundu.

İsrail Başbakanıyla konu hakkında birçok kez görüştüklerini, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla da konuyu görüşme fırsatı bulduğunu belirten Anastasiadis, “görüşmenin samimi olduğunu, Çavuşoğlu’nun yaşadıkları zorluklara değindiğini ve Türkiye’nin ortaya koyduğu bazı değerlendirmeler sebebiyle kendilerinin sorunlar yaşadıklarını da bildiğini” savundu.

Anastasiadis, “çabasının gerek iki toplum arasındaki, gerekse Türkiye ile ilişkilerin sertleşmesinden kaçınılmasına çabaladığını” da öne sürdü.

“Çabalarımıza son vermeyeceğiz”

Öte yandan Alithia gazetesi, Anastasiadis’in Fransa’nın Güney Kıbrıs Büyükelçiliği’nde, Fransa’nın milli günü kutlamaları sebebiyle yapılan bir etkinliğe katıldığını, burada yaptığı konuşmada da Kıbrıs sorununa değindiğini yazdı.

Habere göre Anastasiadis konuşmasında özetle, müzakere masasına endişeleri giderecek bir dizi önerilerden oluşan paket sundukları halde, Türkiye ve Kıbrıslı Türklerin 1960 garantilerinin devamında ısrar etmelerinin kimse tarafından anlaşılamadığı iddiasında bulundu.

Anastasiadis ayrıca, “kabul edilemez mevcut durumu sona erdirecek, gerçek bir AB ülkesi olan çağdaş bir devlet kurulmasını sağlayacak koşulların oluşması için çaba sarf etmeye devam edeceği” mesajını verdi.

Tak