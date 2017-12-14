Nikos Anastasiadis:Çözüm ancak Türkiye’nin olumlu yaklaşımı ile olur

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, “Kıbrıs sorununa, ancak Türkiye’nin olumlu yaklaşım sergilemesi ile çözüm bulunabileceğini” iddia etti.

Alithia, Anastasiadis’in Maronit cemaati onuruna Rum Başkanlık Sarayı’nda verdiği davette yaptığı konuşmayı aktardı.

Habere göre Anastasiadis, “bir dahaki sefere, çözüm müzakerelerinin yeniden başlamasına fırsat verildiğinde, geriye kalan veya halkın önüne koymama olanak tanıyacak bir anlaşmanın tamamlanması için -ki bu yeniden seçilmem anlamına gelir. Aksi halde yerime gelecek olanın aynı adımları izlemesini umarım- gereken adımları atabilmemiz için Ankara’nın yaklaşımının olumlu olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

Anastasiadis Crans Montana’daki başarısızlığa rağmen BM Genel Sekreteri’ne “Kıbrıs sorununun iç yönleriyle ilgili diyalog masasına geri dönmeye her an hazır olduğunu” ilettiğini söyledi. Sorunun uluslararası yönleri için ise Anastasiadis, “hayal kırıklığına ve yeni bir başarısızlığa uğranmaması için Kıbrıs’la ilgili yeni bir konferansa iyi hazırlanılması gerektiği” görüşünü, hem Antonio Guterres’e hem Avrupalı ortaklarına hem de Güvenlik Konseyi daimi üyelerine açıkça ifade ettiğini söyledi.

Crans Montana sonuçlarının kendilerini “hayal kırıklığına uğrattığını” da söyleyen Anastasiadis Türkiye’nin garantilerde, müdahale hakkında ve Ada’da sürekli asker bulundurmakta ısrar ettiğini savundu, “Türkiye’nin tezlerini reddetmekten ve dolayısıyla çabaya son verilmesinden başka seçenek yoktu” iddiasında bulundu.

Anastasiadis 100 yıl yönce Ada’ya gelen Maronit göçmenlerin torunları olan Maronit cemaatin bugün Rum toplumunun kopmaz parçası haline geldiğini de söyledi.

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