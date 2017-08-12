Nikos Anastasiadis çözüm müzakerelerine kaldığı yerden devam etmek istiyor…

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in hazırlamış olduğu parametreler çerçevesinde çözüm müzakerelerine geri dönmeye hazır olduğunu yineledi.

Güney Kıbrısta yayınlanan Alithia ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yaptığı açıklamada, Guterres parametreleri çerçevesinde müzakerelere dönmeye hazır olduğunu ancak Türk tarafının bunu yapmaya hazır olmadığı yönündeki iddiasını yazdılar.

Habere göre Anastasiadis, Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili görünenlerin bu durumu dikkate alması gerektiğini belirtirken, Maranotilerin KKTC’deki köylerine geri dönmeleri konusuna da değindi.

Rum tarafı olarak bu konuda yaptıkları girişimlerin “yeni koşulların yaratılmaması adına olduğunu” öne süren Anastasiadis, Marontilerin KKTC yönetimi altında köylerine geri dönmelerinin “yeni koşullar yaratacağına inanmadığını” ifade etti.

Anastasiadis konuşmasında, Güney Kıbrıs’ın enerji planlarının olağan şekilde devam ettiğini de belirtti.

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