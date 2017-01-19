Nikos Anastasiades:Mont Pelerin’de sonuç alınması Türkiye’ye bağlı

Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades, Mont Pelerin’de bir sonuç alınmasının tamamen Türkiye’nin gerçek arzusuna bağlı olduğunu söyledi. Ansatasiades, başlayan diyalog aracılığıyla, “Kıbrıs konusunda karşılaştığımız sorunu (garantiler ve güvenlik) aşmak amacıyla gerekli koşulların oluşturulmasını umuyorum” dedi.

Lefkoşa’da gerçekleştirilen bir etkinliğe katılımı sırasında, Cumhurbaşkanından, garantiler ve güvenlik konularında, çarşamba günü, Mont Pelerin’de başlayacak tartışmaları değerlendirmesi istenerek iyimser olup olmadığı soruldu.

Kıbrıs Rum tarafının yeterince hazır olup olmadığı sorusuna Cumhurbaşkanı,”hem yeterince hazırız hem de her gün iletişim içinde bulunduğumuz Yunanistan hükümeti ile tamamen uyum içindeyiz” dedi.