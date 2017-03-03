Nikos Anastasiades:Kıbrıs, Akdeniz’de, artan düzeydeki rolüne devam edecek

Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades, Kıbrıs’ın, Doğu Akdeniz bölgesinde, artan düzeydeki rolüne devam edeceği güvencesi vererek, Kıbrıs sorunun çözümünün Kıbrıs’ın bölgede uluslararası yararını daha da artıracağını kaydetti.

Larnaka’da “Koordinasyon Merkezi Zenon’un” açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı, “Merkezin çalışmalarıyla, gerek algı açısından, gerekse eylemler açısından, Avrupa, Kuzey Afrika, Yakın ve Orta Doğu arasında güvenilir ve bağlayıcı bir köprü oluşturduğumuz bir kez daha teyit edilmektedir” dedi.

Cumhurbaşkanı konuşmasına şöyle devam etti: “Bugün, Kıbrıs Cumhuriyeti olarak gurur duyuyoruz çünkü bu Merkez, küçük ülkemizin uluslararası Güvenlik ve Savunma Politikası haritasındaki konumunu kuvvetlendirerek, Doğu Akdeniz ve AB güvenlik mimarisinde, ülkemizin jeostratejik rolünü güçlendirmektedir”.

“Bu çerçevede, büyük ulusal sorunumuzun çözümünün, bölgede uluslararası faydalı eylemlerimizi daha da vurgulayacağı ve bölgemizdeki büyük sorunların göğüslenmesinde olumlu katkılarımızı güçlendireceğinden eminiz. Tabi, her şeyden önce bir çözüme ulaşabilirsek, devletin içyapısının iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyon sistemi olarak gelişmesiyle, Kıbrıs, bağımsız bir dış politika ve Avrupa Birliği kurumu içinde doğru ve etkili bir katılım izlemeye devam edecektir”.

“Her iki toplum tarafından kabul edilecek bir çözümün, yabancı askerler veya garantiler aracılığıyla Kıbrıs’ı herhangi bir üçüncü ülkenin vesayeti ya da nüfuzu altına koymaması gerektiğini” söyleyen Cumhurbaşkanı, bunun dışında, BM ve AB üyesi olan bir ülkenin bağımsızlık ve egemenliğini etkileyecek herhangi bir çözümün anlaşılmaz bir tarihi hata anlamına geleceğini vurguladı.

Anastasiades devamla “son gelişmelerde yaşanan zorluklara rağmen bir suçlama oyununa girmek istemediğini belirterek Kıbrıs Cumhuriyetinin bölgedeki artan rolünü sürdüreceği güvencesi verdi.

Cumhurbaşkanı “Zenon Merkezi” ile ilgili olarak, “bu, Arama ve Kurtarma konularında, sadece ülkemiz için değil, geniş bölge ve Avrupa için de eşsiz bir altyapı projesidir. Bu bölgede, sürekli çatışmaların, iç savaşların, aşırılık, ırkçılık ve terörün milyonlarca insanın yurtlarından savrulmalarına, kültürel mirasın yok olmasına ve eşi görülmemiş bir insani kriz yaşanmasına neden olduğuna tanık oluyoruz”.

Anastasiades, Zenon Merkezi’nin, Avrupa ve uluslararası düzeyde artan ortak tehditlere karşı değerli ve gerekli bir araç olduğunu ve “Ulusal Zenon Planı” çerçevesinde ulusal kriz yönetimine katkıda bulunabileceğini vurguladı.

İç Güvenlik Avrupa Fonları ile kurulan “Zenon Merkezi” Ortak Kurtarma Koordinasyon Merkezi Başkanlığının bir bölümü olarak çalışacak ve merkezde Savunma Bakanlığı Askeri Personeli görev yapacak.