Nikos Anastasiades:Kabul edilemez statükonun devamının sebebi Türkiye’den kaynaklanmaktadır

Rum lider Nikos Anastasiades, kabul edilemez statükonun devamının sebebi, sadece ve sadece, Türkiye tarafından siyasi iradenin eksikliğinden kaynaklandığını söyledi.

15 Temmuz darbesi sırasında ölenlerin anısına gerçekleştirilen dini ayinden sonra açıklamalarda bulunan Anastasiades, yaşayabilir, çalışabilir, Avrupa müktesebatı ve ilkelerine dayalı bir çözüm bulunabilmesi için Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının “tutum ve zihniyet değiştirmesi” dileğinde bulundu.

BM Genel Sekreteri tarafından gönderilecek olan temsilci Jane Holl Lute ve Kıbrıs’la ilgili müzakerelerin yeniden başlaması dönemini hükümetin nasıl yöneteceğiyle ilgili bir soruya, Anastasiades: “Pozisyonlarımız çok net. Tüm ilgili hükümetlerin çabası Kıbrıs sorununa en nihayet barışçıl ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması yönündeydi. Esası kabul edilmiştir” yanıtını verdi.

Kıbrıs Türk toplumu lideri Mustafa Akıncı’nın Güvenlik Konseyine gönderdiği mektubunda barış gücü ile ilgili eleştirileri konusunda başka bir soruya Anastasiades bu iddialara yanıt vermeyeceğini ve ses tonunu yumuşak tutmak istediğini belirtti.

Anastasiades, “BM Genel Sekreterine de yaptığımız gibi, söylenecek ne varsa Bayan Lute’a söyleyeceğiz” dedi.