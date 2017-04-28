Nikos Anastasiades: Kıbrıs MEB’inde doğal gaz keşfi bölge ve AB için yeni ufuklar açıyor

Yeni Delhi’de Düşünce kuruluşu: Observer Research Foundation’da “21. yy’da AB – Hindistan Stratejik İlişkileri: Kıbrıs Perspektifi” adlı toplantıda konuşan Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades, Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) doğal gaz keşfinin, sadece Kıbrıs için değil, tün bölge ve AB için yeni ufuklar açtığını söyledi.

Anastasiades konuşmasında, dev şirketlerin Kıbrıs MEB’i için ilgilendiklerini bunun da Kıbrıs için büyük beklentiler yarattığını söyledi.

Hindistan’dan özel ve kamu şirketleri, Kıbrıs’ın sunduğu fırsatları ya da işbirliklerini değerlendirmek için Kıbrıs’a gelmeye davet etti.

Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Türkiye’ye sürece olumlu ve yaratıcı bir şekilde katkıda bulunması yönünde mesaj iletmesi doğrultusunda, Hindistan’a çağrıda bulundu.

Kıbrıs Basın ve Enformasyon Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı, Hindistan’ın Kıbrıs bağımsızlık mücadelesinde bir ilham kaynağı olduğunu, iki bölgeli federal bir çatı altında, Güvenlik Konseyi kararlarına dayalı, Kıbrıs sorununun çözümü çabalarında istikrarlı bir müttefik olduğunu anımsattı.

Cumhurbaşkanı, “müzakerelerin devam etme çabalarına bağlı kalmaya devam ediyoruz ve dostlarımız ve Hindistan gibi müttefiklerimizin, Türkiye’ye, mevcut durumun kabul edilemez olduğu ve yapılan çabalara yaratıcı bir ruhla yaklaşması gerektiği mesajını iletmelerini bekliyoruz”.

“Kıbrıs’ta barış, kırılgan bölgemize güçlü bir mesaj gönderecektir ve bunun yanı sıra, sadece Kıbrıs ve halkının yararına değil, Türkiye, AB ve tüm bölge yararına olacaktır”.

İkili ilişkilerle ilgili olarak Anastasiades, bunun uzun yıllar ve karşılıklı menfaatlere dayalı olduğunu belirterek, “önümüzdeki yıllarda daha çok ürün vermesi için, stratejik ilişkilerimize yatırım yapmalıyız” dedi.

Ortak ilgi konularına gelince, Cumhurbaşkanı Anastasiades, güvenlik konusuna atıfta bulunarak, Kıbrıs’ın, AB terörle savaş çabaları çerçevesinde, çabalarını yoğunlaştırdığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı, Hindistan’ın bölgesel barışa ve istikrara katkısının çok önemli olduğuna da değinerek, ” Kıbrıs da, Hindistan gibi, teröre karşı mücadelede, uluslararası ve bölgesel işbirliklerinde önemli bir konuma sahiptir. Bunu, Doğu Akdeniz’de, Yunanistan, İsrail, Mısır, Lübnan ve Ürdün ile, üçlü işbirlikleriyle de ispat ettik” diye konuştu.

Anastasiades devamla, bir yatırım hedefi olarak Kıbrıs’ın sunduğu fırsatlardan da söz etti ve Hindistan’a ziyaretinin başlıca nedenlerinde bir tanesinin de, ekonomik alanlarda işbirliğinin daha da güçlendirilmesi olduğunu dile getirerek, Mumbai ve Yeni Delhi’deki iş forumuna 60’da fazla iş adamının katıldığını hatırlattı.

Anastasiades, toplantı sonrası, Hindistan ve Kıbrıs iş adamlarının ve Hindistan Hükümeti yetkililerinin de hazır bulunduğu bir yemeğe katıldı. Cumhurbaşkanı cuma günü imzalanacak anlaşmaların, Kıbrıs ile Hindistan arasında, daha fazla işbirliğinin önünü açacağını vurguladı.

Hindistan’da bulunmaktan büyük bir onur ve gurur duyduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı, Kıbrıs’a yatırım yapmaya ilgi gösteren iş adamlarına teşekkürlerini iletti ve cuma günü Hindistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile tüm alanlarda ikili ilişkileri tartışma fırsatına sahip olacağını açıkladı.

Cuma günü, havacılık, ticari gemicilik, tarım, eğitim ve kültür alanlarında imzalanacak anlaşmaların, daha fazla işbirliğinin önünü açacağı umudunu dile getirdi.

Mumbai ve Yeni Delhi iş formlarının Kıbrıs’ta bulunan yatırım fırsatlarına ışık saçtığını söyleyen Anastasiades, “Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümetinin, Hindistan’dan, yatırımların ve iş alanlarının kolaylaştırılması ve iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin derinleştirilmesi konusunda güvenilir bir ortak olarak kalmaya devam edeceği” güvencesi verdi.