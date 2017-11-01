Nikos Anastasiades 2018 seçimlerinden sonra Kıbrıs sorunu konusunda yeni girişimler görüyor.Türkiye’nin müzakerelerden önce Kıbrıs sorunun dış yönlerini görüşmeyi kabul etmesi olumlu bir adım

Kıbrıs Nöroloji ve Genetik Enstitüsünde gerçekleştirilen bir etkinlikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rum lider Nikos Anastasiades’ten, Mustafa Akıncı’nın BM Genel Sekreterinin Crans- Montana başarısızlığı konusunda her iki topluma da sorumluluk yüklediği konusunda yaptığı açıklamaları değerlendirmesi istendi. Anastasiades “Sayın Akıncı’nın haklı olarak itiraz ettiğini çünkü sadece Türkiye’ye değil Kıbrıs Türk toplumuna da sorumluluklar yüklendiğini, Kıbrıs Rum tarafının olumlu bir şekilde yazılı önerilerle ve daima belli koşullar altında, Genel Sekreterin masaya yatırdığı altı başlıkta ilerleme kaydedilmesini ve stratejik bir anlaşmaya varılmasını istediğini gösterdiğini, hedefin bu altı başlıkta kaydedilecek ilerlemeyle her iki toplum tarafından kabul edilecek kapsamlı bir çözüme ulaşılmasını arzuladığını gösterdiğini söyledi.

İlgili bir soruyu yanıtlayan Anastasiades, Sayın Akıncı’nın yaptığı bazı açıklamalara göre, seçimlerden sonra yeni girişimler olacağına inandığını açıkladı.

2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra müzakereler konusunda Türkiye tarafından bir hareketlilik bekleyip beklemediği sorusuna Anastasiades, “Türkiye tarafından neler yapılacağını bilmiyorum” yanıtı verdi.

“Aralarında Genel Sekreter de olmak üzere, diyaloğun yeniden başlamasına yardımcı olma niyetlerine dile getiren uluslararası faktörüler olduğunu biliyorum. Sayın Akıncı tarafından yapılan bazı açıklamalardan da seçimlerden sonra, yeni bir girişimin olacağına inanıyorum. Önemli olan, toplumlararası diyalog dışında, Kıbrıs’la ilgili iyi hazırlanmış bir konferans da gerçekleştirilmesidir. Yani ümit olması için, tarafların, Genel Sekreterin temel parametrelerinin kabul edilmesine nelerin katkıda bulunacağını bilmeleri gerekir”.

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Anastasiades: Türkiye’nin müzakerelerden önce Kıbrıs sorunun dış yönlerini görüşmeyi kabul etmesi olumlu bir adım

Nikos Anastasiades, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu arasında gerçekleştirilen son görüşmede, Türkiye’nin müzakerelerden önce Kıbrıs sorunun dış yönlerinin tartışılması prensibine yönelik niyet göstermesini önemli bir adım olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayında gerçekleştirilen kayıplarla ilgili konuların ele alındığı toplantıya başkanlık eden Anastasiades toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “bu, her iki tarafın da konumlarının en nihayet tam olarak ne olduğunun, yeterince zemin olup olmadığının anlaşılması, yeterince zemin olmaması durumunda, Cenevre ve Crans-Montana fenomenlerinin yeniden yaşanmaması için yeterli hazırlıkların yapılması yönünde atılan olumlu bir adımdır” dedi.

Türkiye’nin müzakerelerden önce Kıbrıs sorununun dış yönlerini tartışma niyetini göstermesinin ardından Kotzias ve Çavuşoğlu arasında gerçekleştirilen görüşme sonrası gelişmeleri nasıl nitelendirdiği ve başından beri istenilenin de bu olduğu sorusuna Anastasiades, “tabi ki bunu önemli olarak kabul ediyorum. Özel Danışmanın oluşturduğu izlenim gerçek olaylara dayalı değildi ve bunu söylemekten çekinmiyorum çünkü Kıbrıs sorunuyla ilgili bir konferansın toplanması için her zaman hazırdım”.

Kuzey Kıbrıs’taki “meclisin” iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyona karşı bir “oylama” yönünde yapılan çabalardan kaygı duyup duymadığı ve eğer bunların Ankara’nın herhangi bir planı çerçevesinde yönlendirildiğini düşünüp düşünmediği sorusuna Anastasiades, bu girişimlerin hiçbir zaman iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon istemeyenler tarafından üstlenildiğini anladığını söyledi. “onlar, 1983’te ilan edilen yasa dışı devletin tanınmasını isteyen taraflardır” dedi.

Kayıplar sorununun çözümüyle ilgili zorluğun nereden kaynaklandığı sorusuna Anastasiades “Bu durum tamamen, ya kayıpların belirlendiği mezarların kasten taşınması ya da Türkiye nedeniyle yaşanan insani sorunun en nihayet sonuç verici bir şekilde göğüslenebilmesi yönünde Türk arşivlerinde bulunan bilgilerin verilmesi konusunda Türkiye’nin sergilediği olumsuz tavrından kaynaklanıyor” yanıtını verdi.

Bu sorunun aşılması için bir yol olup olmadığı sorusuna Anastasiades “Hükümetlere bu yönde önemli adımlar atarak yoğun başvurularda bulunduk” yanıtını verdi.

“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından alınan kararlar var ama ne yazık ki Türkiye’nin bu yöndeki ertelemelerine ve oyalamalarına karşı kabul edilemez büyük bir müsamaha sergileniyor” diyen Cumhurbaşkanı Anastasiades, bunlardan en yenisinin, Türkiye’nin 30 milyon avro ödemesi yönünde 2014 AİHM tarafınca alınan karar olduğunu sözlerine ekledi ve meselenin tazminat olmadığı konusunda kayıp yakınlarının ısrar ettiklerini söyledi. Anastasiades, meselenin daha duyarlı hareket etmesi gereken tarafların buna gösterdiği müsamaha olduğunu vurguladı.

Kha