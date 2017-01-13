Nicos Anastasiadis:Cenevre görüşmeleri Kıbrıs’ın güvenlik durumu konusunda “radikal” bir değişim yaratması gerekiyor

Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis, adanın birleşmesi için Cenevre’de yürütülen görüşmelerin Kıbrıs’ın güvenlik durumu konusunda “radikal” bir değişim yaratması gerektiğini söyledi.

İsviçre’nin Cenevre kentinde bir basın toplantısında konuşan Anastasiadis, “BM’nin yaptığı açıklamanın güvenlik ve garanti konuları üzerinde ortak bir anlaşmaya varabilmek için katılımcıların açık niyetleri olduğunu vurgulaması… çalışma gruplarına 1960’taki garanti sisteminden radikal biçimde farklı ve kabul edilebilir yeni garanti biçimleri oluşturmaları için verilmiş bir yetkidir” dedi.

Reuters-Hürriyet