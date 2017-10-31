Nicos Anastasiades:Kıbrıs insan hakları ve temel özgürlüklerde diğer Avrupa ülkelerinin gerisinde kalmamalı

Rum lider Nicos Anastasiades, bir Avrupa ülkesinin insan hakları ve temel özgürlüklerde diğer Avrupa ülkelerinin gerisinde kalamaması gerektiğini düşündüğünü söyledi.

1955-1969 Neo Chorio Baf kahramanlarını ulusal anma töreninde konuşan Anastasiades, garantiler ve müdahale haklarıyla askerlerin sonsuza kadar kalmasını kabul edemeyeceklerini, bunun Kıbrıslı Rumların güvenlik duygularına ters olduğunu belirtti.

“Hiçbir şekilde üçüncü bir ülkenin çıkarına hizmet edecek veya koruyuculuğunu hiçbir zaman kabul etmeyeceğiz” şeklinde konuşan Rum lider , adayı normal bir devlete dönüştürüp Kıbrıs sorununa bir çözüm bulmayı amaçlayan bir uzlaşmanın sınırlarını bildiğini, Kıbrıslı Rumları aşağılayacak, onları Kıbrıslı Türklerin yanında küçük hissettirecek hiçbir şeyi kabul etmeyeceklerini açıkladı.

Nicos Anastasiades, barışın ancak insan haklarına saygı yoluyla, ‘özellikle çocuklar ve torunlar için’ bir bakış açsısı sunabilecek koşulların yaratılabilmesi halinde geçerli olabileceğini herkesin anlaması gerektiğini vurguladı.

Umudu ve geleceği garanti etmeyecek bir çözümün yaşayabilir ve uygulanabilir olamayacağını, çökeceğini, hedeflerinin de bu olmadığını ifade eden Anastasiades, “İstediğimiz süredir, yaşayabilirliktir, normal, modern bir Avrupa devletidir” şeklinde konuştu.

Nicos Anastasiades, şöyle devam etti:

“Eğer gerçekten barış içinde yaşamayı istiyorsak vatandaşlar arasında ayırım yapmayacak, hiç kimsenin tehlikede olmayacağı bir vatan, bir Avrupa devleti yaratmamız gerekmektedir.”

“Vatandaşlarının geleceklerine karar verebilecekleri, bizim çıkarlarımıza değil kendi çıkarlarına hizmet eden garantörlerin olmadığı bir ülke.”

“Biz Kıbrıslı Türklerle, vatandaşlarımızla barış içinde birlikte yaşamak istiyoruz. “