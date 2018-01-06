Nicos Anastasiades:Dost ülkelerden Ankara’ya baskı yapmalarını istedik

Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades, hükümetin Türkiye’yle dost ilişkileri olan ülkeleri, Ankara’nın Kıbrıs Rum tarafınca kabul edilmeyen taleplerinden vazgeçmesi, bir toplumun güvenliğini korumanın ötekinin güvenliği için bir tehdit oluşturacağı konusunda baskı yapmaları ve Kıbrıs’ta bir çözüm olabilmesine yardımcı olmaları için harekete geçirmeye çalıştığını söyledi.

Kıbrıs Haber Ajansı’na (KHA) bir demeç veren Anastasiades, Cumhurbaşkanlığı görevine yeniden seçilirse, bir çözüme ulaşmanın öncelikli ve en önemli hedefi olmaya devam edeceğini bildirdi.

İki toplumlu, iki bölgeli bir federasyon sağlayacak bir çözümü Kıbrıslı Rumlarla Kıbrıslı Türklerin kabul etmeye hazır olduğunu düşünüp düşünmediği sorusuna Cumhurbaşkanı, “Halk, bir gün sonra yıkılmayacak, işleyebilen ve uygulanabilen bir anlaşmaya götürecek, bir topluma avantaj bir topluma dezavantaj sağlamayacak, bir topluma aşırı imtiyaz verirken diğer topluma daha az imtiyaz vermeyecek bir çözümü kabul edebilir” dedi.

İnsan haklarını ve özgürlüklerini, devletin işlerliğini korumak, çarpıklıktan kaçınarak uygulanabilir bir devlet gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı, “iyi kurulmuş, normal ilerleyecek koşullar oluşturma beklentisi bulunan, işleyebilir, bu devlete inanan vatandaşları olan bir devlet kabul edilebilir. Ancak başka bir şeyin yolunu açacaksa kabul edilmez” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmesi halinde Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelerin başlamasını nasıl sağlamayı planladığı sorusuna Anastasiades, GM Genel Sekreteri’ni halihazırda Kıbrıs sorunun iç yönleri üzerinde diyaloğa devam etme kararlılığında olduğuna ikna ettiğini hatırlattı, yeni bir çabanın başarısız olmaması için Kıbrıs’la ilgili yeni bir Konferansın çok iyi hazırlanması gerektiğini tekrarladı.

Nicos Anastasiades şöyle devam etti:

“Dolayısıyla toplumlar arası diyalog var olan sıkıntıları, sorunları ve anlaşmazlıkları aşmak için hemen başlayabilir, ama aynı zamanda uluslararası bir konferans iyi hazırlanmalıdır ve nihayet bizim sunduğumuz öneriler ve müzakerelerle, gerçek bir bağımsız ve egemen devlet için zamanı geçmiş Garanti Anlaşmaları, müdahale hakları olmadan ve işgal ordusu kalmadan yol göstermelidir.”

“Bu şekilde biz yeni bir çabanın fayda sağlayacağına inanıyoruz. Hükümet ABD, Rus yetkililer ve Güvenlik Konseyi’nin diğer daimi üyeleriyle görüşmeler yaparak çok aşamalı bir dış politika izliyor.”

“Çabamız Türkiye’ye dost olan bu ülkeleri harekete geçirerek baskı yapmalarını sağlamaktır ki Ankara Kıbrıs Rum toplumunun kabul etmediği, bir toplumun güvenliğini korumak için diğer toplum için tehdit olacak taleplerinden vazgeçsin. Kıbrıs’ta çözüm ancak böyle sağlanabilir. Dolayısıyla bizim çabamız sadece beş Güvenlik Konseyi daimi üyesi ülkeye yönelik değil, Türkiye’nin dostu olan ülkelere de yöneliktir.”

Ekonomiyle ilgili olarak da Anastasiades, niyetlerinin eğer halk kendilerine oy verirse, ekonomide istikrarla, yeni yatırımları çekmek, yeni yatırımları teşvik etmekle, vergi muafiyetiyle disiplinli bir mali politikaya devam etmek olduğunu belirtti.

Hükümetinin görevleri arasında olan ekonomik koşulların tersine çevrilmesinden de söz eden Cumhurbaşkanı, siyasi partilerle, özellikle Demokratik Parti’yle, sendikalarla ve işveren kuruluşları ve özverili Kıbrıs halkıyla diyalog halinde, bir mali disiplinin izlenebileceğini, devlet maliyesinin toparlanabileceğini, vergiyle, kırsal gelişim ve diğer teşviklerle somut politikalar uygulanabileceğini kaydetti.

Nicos Anastasiades, özellikle gençler için yeni istihdam yaratacak en önemli sektör olabilecek yeni bir sektör yaratmak amacıyla, araştırma ve başlangıçlara yatırım yoluyla ekonomik modelde bir yön değiştirme olduğunu bildirdi.

Enerji ve Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik bölgesindeki sondaj çalışmalarıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Cumhurbaşkanı, elde edilen en önemli şeylerden birinin egemenlik haklarını korumak olduğunu, bunu çok aşamalı dış poitikayla, komşu ülkelerle ittifakla ve güçlü ülkelerle ilişkileri derinleştirerek ve dev enerji şirketlerine sondaj çalışma izni sağlayarak elde ettiklerini vurguladı.

“Güçlü ülkelerin büyük çıkarlarını temsil eden dev şirketleri cezbettik. Çalışmaların başarılı olmasının nedeni budur” diyen Anastasiades, bu ülkelerin çıkarlarının, Türkiye’ye kendi çıkarları ve bu ülkelerle ilişkileri bakımından Kıbrıs Cumhuriyeti’nin projelerini sorgulamaya izin vermediğine işaret etti.

Nicos Anastasiades, şu anda TOTAL ve ENİ’nin izinlerinin bulunduğu Kıbrıs’ın MEB’indeki 6. Blokta sondaj araştırma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Devletin yapısının ve kurumlarının modernleştirilmesi çalışmalarıyla ilgili soruya Cumhurbaşkanı, hükümetin, meritokrasiyi sağlamlaştırmak amacıyla kamu hizmetleriyle ilgili altı yasa tasarısı, bir yatırım yasa tasarısı ve üç bakan yardımcılığı kurulmasıyla ilgili yasa tasarısı sunduğunu bildirdi.

Anastasiades, hükümetin bu sektörde öncü olan Estonya’yla işbirliği halinde e-devlet çabalarından söz etti; savcılık, genel denetçi kurumlarının güçlendirilmesi ve mahkemelerin kararlarını daha kısa sürede verebilmelerini sağlayacak somut adımlar atılması çabalarını da anlattı.

Seçilmesi halinde önceliğinin Kıbrıs sorunundan ayrı olarak kendisi için çok önemli gördüğü, herkese kaliteli hizmet sağlayacak Genel Sağlık Planı’na başlamak olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı’nda gerekmesi halinde 4 Şubat’ta yapılacak olan ikinci tura kalacağını gösteren kamuoyu yoklamalarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Cumhurbakanı, kamuoyu yoklamalarının eğilimleri gösterdiğini, bir kişinin başarılı olması için çalışması gerektiğini, rahatlığa gerek olmadığını ifade etti.

28 Ocak’ya yer alacak yeni Kıbrıs Cumhurbaşkanı seçiminde, 2018-2023 döneminde görev yapacak Cumhurbaşkanı belirlenecek. Seçime toplam dokuz aday başvurdu.