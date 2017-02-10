Nicos Anastasiades:Ankara Kıbrıs sorunuyla ilgili sorumluluklarını yerine getirmeli

Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades, Ankara`nın Kıbrıs sorunuyla ilgili sorumluluklarını yerine getirebileceğini uluslararası topluma ispatlaması gerektiğini belirtti.

Kıbrıs Üniversitesi`nde Perşembe akşamı düzenlenen yüksek lisans diploma töreninde konuşan Anastasiades, ilk kez bu yıl Ocak ayında Türkiye`yi güvenlik konularında masaya getirebildiklerini, Ankara`nın 2017`de modern bir ülkenin bu tür bir garantiye veya dış güçlerinin varlığına ihtiyacı olup olmadığı sorusuna yanıt vermesi, uluslararası topluma sorumluluğunu yerine getirebileceğini ispatlaması gerektiğini vurguladı.

“Türkiye`nin sözle söylediklerini ispatlaması gerekir ki Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türklerin bir arada barış içinde yaşayabileceği koşulları sağlayabilelim” şeklinde konuşan Nicos Anastasiades, kendilerinin ilkelerinin tartışılamayacağına, Ulusal Konsey`in Kıbrıs sorunuyla ilgili oybirliğiyle kararlarını aldığına işaret etti.

Cumhurbaşkanı, kendilerinin, Kıbrıslı Rumların insan haklarını ve temel özgürlükleri koruyacak, kabul edilebilir bir çözümü kabul edebilmeleri için Türkiye`yi sonunda uzlaşmaya ve sorumluluklarını yerine getirmeye ikna etmeye çalıştıklarını söyledi.

Güvenlik ve istikrarın bir ülkede, genç nesillerin rüyalarını ve arzularını yerine getirecek bir refahın ana faktörleri olduğuna dikkati çeken Anastasiades, AB üyesi olmanın bir avantaj olduğunu, kendilerinin AB standartlarına göre faaliyet gösteren bir ülke istediklerini, bu nedenle Kıbrıs sorununu çözmek amacıyla yoğun diyalog yaptıklarını anlattı.

Zaman geçtikçe zemindeki gerçeklerin değiştiğinin altını çizen, ancak herhangi bir çözümü de kabul etmeyeceklerinin güvencesini veren Nicos Anastasiades, müzakerelerden korkakça kaçmaya çalıştığı eleştirilerini reddetti; Kıbrıs`ta bir çözüm için diyalog yoluyla umudu canlı tutmak, tutmaya çalışmak gerektiğini kaydetti.

Anastasiades konuşmasında, Kıbrıs Üniversitesi`ni bu yıl ikinci kez olarak dünyada binlerce üniversite içerisinde ilk 400 arasında olmaya devam etmesinden dolayı da kutladı.

Cenevre`de Ocak 2017`de yapılan müzakerelerin ardından Kıbrıs`la ilgili bir Konferansın da Mart ortalarında toplanması bekleniyor.