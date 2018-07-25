Nicos Anastasiades: Yeni tur müzakerelere Temmuz 2017’de kesilen noktadan başlamaya hazırız

Rum lider Nicos Anastasiades, BM Genel Sekreteri’nin temsilcisi Jane Holl Lute ile pazartesi sabahı yaptığı görüşmede, Kıbrıs’ta bir çözüm için yeni bir diyaloğa hazır olduğunu söyledi.

Basının Lute ile görüşmesini değerlendirmesi ve ortaya koyduğu konuları açıklaması istenen Cumhurbaşkanı, “Çok iyi bilinen görüşleri, Temmuz 2017’de kesildiği yerden yeni bir diyaloğa hazır olduğumuzu (ifade ettim)” dedi.

Lute Salı sabahı (bugün) New York’a hareket edecek. Kıbrıs Haber Ajansı’nın (KHA) edindiği bilgiye göre temsilci Atina, Ankara, Londra ve Brüksel görüşmeleri onaylandıktan sonra Avrupa’ya geri dönecek. Lute’nin eylül ayı başında ilgili taraflarla temasları hakkında BM Genel Sekreteri’ne bir rapor sunması bekleniyor.