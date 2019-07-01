Nicos Anastasiades Kıbrıs’ta bir çözüm için BM gözetiminde müzakerelerin başlamasına hazır olduğunu tekrarladı

Nicos Anastasiades, Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde, İsviçre’nin Crans-Montana kasabasında kalınan yerden, yeni tur müzakerelerin başlamasına hazır olduğunu bildirdi.

Kıbrıs’ın günlük Phileleftheros gazetesine bir demeç veren Anastasiades, bu görüşünü bir mektupla BM Genel Sekreteri’ne ilettiğini söyledi.

Mektubun Guterres’e Kıbrıs’taki son gelişmeler hakkında bilgi vermek olduğunu belirten Nicos Anastasiades, “Bu vesileyle Genel Sekreter’e Crans- Montana’da kalınan yerden müzakerelere devam etmeye hazır olduğumu, sorunları aşmanın tek yolunun bu olduğuna inandığımı belirttim” dedi.

Bir soruyu yanıtlayan Anastasiades, mektubunda müzakerelerin başlaması için koşulların yaratılması ışığında sunduğu önerilerden, Türkiye ve Kıbrıslı Türklerin kabul edilmez taleplerde bulunularak çıkmazların aşılması için de öneriler sunduğundan bahsettiğini kaydetti.

Ulusal Konsey’in ‘müzakereler, Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesinde, gerginliğe ve Türkiye’nin niyetlerinin Kıbrıslı Rumların endişelerinin artmasına neden olan hareketlerinin kaldırılması şartıyla başlamalı’ kararına işaret eden Anastasiades, Türk tarafının Maraş’la ilgili hareketlerinin de alınan tedbirlerde ve tabii ki Avrupa Birliği’nin tepkilerinde dikkati dağıtma olduğunu söyledi.

“Bu aynı zamanda Türkiye’nin dolayısıyla Kıbrıs Türk tarafının niyetini gösteren olumsuz bir adımdır” şeklinde konuşan Anastasiades, Türkiye’nin bir sonraki girişiminin engellenip engellenmeyeceği sorusuna yanıtında, “Askeri alamda değil, ne donanmamız ne de askeri gücümüz var. Krizi artırma niyetimiz yok” dedi.

Nicos Anastasiades, Lefkoşa’nın kişilere karşı yasal tedbirlerden ayrı olarak hareketsiz kalamayacağını, ilk kez AB nezdinde Türkiye’ye karşı tedbir uygulanması için geçen AB Zirvesi’nde karar çıkarttıklarını hatırlattı.

Anastasiades Türkiye’ye yönelik tedbirler kendi içinde bir son olmadığına dikkat çekti; “Bu aslında bizim savunmamızdır, dolayısıyla Türkiye uluslararası hukuku ihlal ederek giriştiği yasadışı faaliyetlerin kazançtan çok daha fazla sorun yaratacağını anlamalıdır” şeklinde konuştu.