Nicos Anastasiades: Kıbrıs çözüm müzakerelerinde kaydedilen önemli ilerlemeye rağmen aşırı derecede bir coşku iklim yaratma niyetinde değilim

Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades, Yeni Yıl Mesajı’nda, Kıbrıs çözüm müzakerelerinde kaydedilen önemli ilerlemeye rağmen aşırı derecede bir coşku iklim yaratma niyetinde olmadığını açıkça belirtti.

Cumhurbaşkanı Ocak başında BM himayesinde Cenevre görüşmelerine, zorlukların tam idrakinde, iyi eğilim ve yaratıcı bir görüşme için olumlu bir ruh haliyle ve öncelikle halkın endişe ve beklentilerini göz önünde bulundurarak gittiğini vurguladı.

Ülke ekonomisine de değinen Cumhurbaşkanı tüm verilerin Kıbrıs’ın, ülkeyi bütünüyle yıkımın eşiğine getiren ekonomik bunalımdan çıkmakta olduğunu teyit ettiğini, büyümenin %3 oranında istikrara kavuştuğunu bunun da Avrupa Birliğinde en yüksek büyümelerden biri olduğunu söyledi.

Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak ise Cumhurbaşkanı, 19 ay önce, ülkeyi birleştirecek ve adadaki Türk birliklerinden arındıracak, kalıcı ve uygulanabilir bir çözüme ulaşmak amacıyla yakın geçmişin en iddialı müzakere girişimi başlattığına dikkat çekti.

Kıbrıs’ın bir AB üyesi ülke olması olgusunun önemli yakınlaşmalara ulaşmada belirleyici olduğuna işaret eden Anastasiades, çözümün temel unsurlarının AB müktesebatına uygun olması için ayarlanmaları gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı, “Zor müzakereler yoluyla, ülkemizin tüm vatandaşlarının temel insan haklarını korumayı başardık” diye güvence verdi.

Anastasiades, her vatandaş adada herhangi bir kısıtlama olmaksızın özgürce dolaşabilecek ve herkes yerleşmek için seçme hakkına sahip olacak. Mülkiyet hakkı, bir mesleğin icrası ve ticaret faaliyetleri için de güvence olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı çözümün ilk gününden Kıbrıs’ın küçük bir sapmayla Kıbrıs Cumhuriyetinin 1960’daki demografik yapısını yansıtacağını belirterek “Gelecekte dış müdahale yoluyla Kıbrıs’ın demografik niteliğindeki değişiklikleri önleyecek güvenlik hükümlerini ya da en önemli hükmü ya da eşit derecede önemli bir hüküm oluşturduk ” dedi.

“Bu müzakere sonucunda artık hiç kimse evrim geçiren ülkenin sağlıklı bir federasyonun kesinlikle gerekli unsurlarını oluşturan ve uluslararası hukuk tarafından tanımlanan, tek bir egemenlik, tek bir uluslararası kişilik ve tek bir vatandaşlığa sahip olmasını sorgulayamaz” dedi.

“Kıbrıs çözüm müzakerelerinde kaydedilen önemli ilerlemeye rağmen aşırı derecede bir coşku iklim yaratma niyetinde olmadığımı açıkça belirtmek isterim. Kıbrıs sorununun temel ilkelerine bağlı esasa konularda hala önemli ayrılıklalar var. Bu, önümüzdeki günlerde, Ocak ayında Cenevre’de devam edecek zor bir müzakeredir” diyen Cumhurbaşkanı Cenevre’de 9-11 Ocak tarihlerinde, 12 Ocak’taki çok taraflı konferanstan önce, Kıbrıs sorununun kalan yönlerinin, ağırlıklı olarak toprak konusunun ele alınacağını belirterek, haritaların masaya konacağını ve ardında da diyaloğun gelecek aşaması olan güvenlik ve garantiler konularına geçileceğini açıkladı.

“İlk kez Türkiye sorumluluklarıyla yüzleşecek ve Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili kamuoyu önündeki retoriğinin, uluslararası hukuk ve düzene saygılı ve AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyetinin statüsü doğrultusunda belirli bir öneriye dönüştüğünü kanıtlayacak” diyen Cumhurbaşkanı, tüm zorlukların idrakinde Cenevre’ye gideceğini vurguladı.

“Hedeflerimizde başarılı olursak, Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıs Türkler olarak barış ve istikrar içinde sadece güvenli değil, aynı zamanda çocuklarımıza gurur duyacakları yeniden birleşmiş vatanımızı miras bırakacağız.” dedi.