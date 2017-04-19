New York Times: NATO, Erdoğan’ı yatıştırmalı

ABD’nin önde gelen gazetelerinden The New York Times, NATO ülkelerinin ‘Türkiye’deki demokrasi yanlılarını teşvik ederken’, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘otokratik eğilimlerini yatıştırmak için ellerinden geleni yapması gerektiğini’ ifade etti.

Duvar gazetesinin aktardığına göre The New York Times, Türkiye’deki referandum sonucunu değerlendirdiği başyazısında, ‘Türkiye’de demokrasinin kaybettiğini’ yazdı. Referandumda yüzde 60 oranında bir ‘Evet’ oranı beklediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ankara ve İstanbul’u kaybettiğini yazan gazete, “Erdoğan’ın meşruiyeti uluslararası gözlemcilerin usulsüzlük iddialarıyla daha da sarsıldı” ifadelerini kullandı.

‘DENGESİZ VE İNTİKAMCI BİR ADAM’

Gazete yazıya şu sözlerle devam etti: “Durum böyle de olsa, nihai sonuçlarla Erdoğan’ın zaferi değişmeyecek; Türkiye dengesiz ve intikamcı bir adamın eline kalacak. Dünya da, on yıllar boyu Avrupa’yla Müslüman dünya arasında hayati önemde bir köprü görevi görmüş bir ulusunun, demokratik yapı ve değerlere böylesine az saygı duyan bir kişinin yönetiminde istikrarlı ve refah içinde bir geleceği olup olmayacağını merak edecek.”

‘REFERANDUM KAMPANYASI KORKUTMA İKLİMİNDE YAPILDI’

OHAL sonrası uygulamaları aktaran gazete referandum kampanyasının bir korkutma ikliminde yapıldığını belirterek, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) bu konudaki eleştirilerini de aktardı. New York Times, Türkiye’nin ‘demokratik değerler üzerine kurulan NATO’nun hayati ama giderek dışarıda kalan’ bir üyesi olduğunu savunup şu ifadeleri kullandı: “NATO ülkeleri Türkiye’deki demokrasi yanlılarını teşvik ederken, Erdoğan’ın otokratik eğilimlerini yatıştırmak için ellerinden geleni yapmalı.”

‘TRUMP’IN TEBRİĞİ ŞOK EDİCİ DERECEDE YANLIŞ BİR TEPKİ’

Gazete, ABD Başkanı Donald Trump’ın Erdoğan’ı tebrik etmesini de ‘şoke edici derecede yanlış bir tepki’ diye niteledi. Başyazıya şu ifadelerle son verildi: “Nihayetinde, Türkiye’de demokrasi canlanacaksa bu, milyonlarca Türk’ün Erdoğan’ın dayattığı otoriter sistemi istememesi ve haklarıyla özgürlüklerini geri almanın yollarını bulacak olması sayesinde olacak.”

RS