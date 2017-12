Go To... AB Haber Haberler Özel Haberler Medya Hakkımızda Yasal Uyarı Arşiv Künye İletişim

New York Times: Erdoğan yıl boyu Avrupa’ya fırça attı, şimdi iyiyi oynuyor Reviewed by Momizat on Ara 29 . ABD'de yayınlanan New York Times (NYT) gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017 yılı boyunca 'fırça attığı' Avrupa'yla yeni yıla girerken dost olmay ABD'de yayınlanan New York Times (NYT) gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017 yılı boyunca 'fırça attığı' Avrupa'yla yeni yıla girerken dost olmay Rating: 0