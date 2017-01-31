NATO’dan ‘balistik füze’ (İran) açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İran’ın balistik füze demesine ilişkin gelişmeleri takip ettiklerini belirterek, bu gibi denemelerin NATO’nun kendi balistik füze savunma sistemi geliştirmesinin önemini ortaya koyduğunu söyledi.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, göreve geldikten sonra Brüksel’deki NATO Ana Karargahına ilk ziyaretini gerçekleştirerek, Genel Sekreter Stoltenberg ile görüştü.

Görüşme sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Radev, terörle mücadelede Rusya’yla işbirliğine gidilmesini önerdi. İttifakın aldığı savunma harcamalarının artırılması kararının Rusya’yla olası bir çatışmayı, yanlış anlaşılmayı önleyecek ve riski azaltacak şekilde yapılması gerektiğini söyleyen Radev, “ABD Başkanı (Donald) Trump’ın da söylediği gibi bugün karşı karşıya olduğumuz tehlikeler, uluslararası terörizm, DEAŞ’a karşı mücadeleden kaynaklanıyor. Tüm bu tehlikeler, hem Ortadoğu hem de dünyada, NATO ve Rusya ortak çaba göstermediği sürece çözülemez.” dedi.

“Rusya’ya karşı yaptırımları destekledim”

Genel Sekreter Stoltenberg ise, bir soru üzerine Rusya’ya uygulanan yaptırımların Moskova’nın Ukrayna’ya yönelik saldırgan tutumundan kaynaklandığını ifade etti. ABD, AB ve diğer ülkelerin bu kararı verdiğini belirten Stoltenberg, “Bu bir NATO kararı değil. Ancak ben yaptırımları destekledim ve memnuniyetle karşıladım. NATO’nun yaptığı ise, ittifakın doğu kanadındaki savunma harcamalarını artırmak oldu ve alınan bu kararı uygulamaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

İran’ın balistik füze denemesi

İran’ın balistik füze denemesine ilişkin gelişmeleri takip ettiklerini ancak bu konuda detay veremeyeceğini söyleyen Genel Sekreteri, “Ancak söyleyebileceğim şey şu: NATO kendi balistik füze savunma sistemini geliştirmeye sürdürüyor. Çünkü İran dahil bazı ulusların değişik türlerde balistik füzeler geliştirdiğini, test ettiğini ve sistemi güçlendirdiğini görüyoruz. Bu da, NATO’nun balistik füze savunma sistemi geliştirmesinin öneminin altını çiziyor.” ifadesini kullandı.

“Balistik füzelerimiz Rusya’ya karşı değil”

NATO’nun balistik füzelerinin Rusya’ya değil, Avrupa dışından gelecek tehlikelere karşı olduğunu kaydeden Stoltenberg, “Daha önce Rusya’ya bu konu üzerinde beraber çalışmayı teklif ettik. O zaman Rusya reddetti. NATO ise, sistemimizi geliştirmeyi sürdürdü. Bu savunma pozisyonundaki bir sistem ve Avrupa’yı füze kaynaklı tehlikelerine karşı korumayı amaçlıyor.” değerlendirmesini yaptı.

ABD Savunma Bakanlığı, İran’ın pazar günü orta ölçekli balistik füze denemesi gerçekleştirdiğini, ancak füzenin fırlatıldıktan sonra atmosfere geri girmeden infilak ettiği için denemenin başarısız olduğunu belirtmişti.

İran’ın elindeki orta ölçekli balistik füzelerinin menzili 3 bin kilometreyi bulduğu iddia ediliyor.

Bulgaristan’da 13 Kasım’da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini eski general Radev kazanmıştı. Rusya yanlısı görülen Radev, 22 Ocak’ta göreve başlamıştı.

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