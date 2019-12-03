NATO’da Trump-Macron Görüşmesine Türkiye Damga Vurdu
ABD Başkanı Donald Trump, “NATO’nun beyin ölümü
gerçekleşti” sözlerini eleştirdiği Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la
Londra’da biraraya geldi. İki liderin gazetecilere yaptıkları açıklamaya
Türkiye konusundaki duruş farklılıkları ve IŞİD konusunda yaşanan diyalog damga
vurdu.
Hem NATO’yla ilgili hem de Türkiye’ye karşı sözleri
nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da sert tepki gösterdiği Fransa
Cumhurbaşkanı Macron, bugünkü açıklamalarında da bu eleştirilerinden geri adım
atmadı.
Macron: “Türkiye IŞİD’i temsil eden gruplarla
çalışıyor”
Macron, Türkiye’yi IŞİD’i temsil eden gruplarla birlikte
çalışmakla suçladı. Başkan Trump’la ortak basın toplantısında konuşan Macron,
“Bugünün ortak düşmanı terörist gruplar. Bunu söylemekten dolayı üzgünüm ama
masa etrafında terörizm konusunda aynı tanımı yapmıyoruz. Türkiye’ye
baktığımda, IŞİD’e karşı bizimle omuz omuza savaşanlara karşı savaşıyorlar ve
zaman zaman IŞİD’i temsil eden gruplarla çalışıyorlar” diye konuştu.
Fransa Cumhurbaşkanı, Trump’ın Paris’e yönelttiği, Fransa
vatandaşı olan yabancı savaşçıları geri alma çağrısını de reddetti. Macron, şu
anda odağın IŞİD’le mücadele üzerinde olması gerektiğini, IŞİD’in hala tam
olarak ortadan kaldırılmadığını savundu.
Macron’dan Trump’ın “Güzel IŞİD savaşçılarını ister
misiniz?” sorusuna “ciddi olalım” yanıtı
O sırada Trump ve Macron arasında dikkat çekici bir diyalog
yaşandı. Trump yabancı savaşçıların geldikleri ülkeler tarafından geri alınarak
yargılanmaları konusuna değinirken Ortadoğu’da gözaltında bulunan savaşçıların
çoğunun Fransa, Almanya ve İngiltere’den geldiğini söyledi. Trump, Fransız
lidere “Güzel IŞİD savaşçıları ister misiniz? İsterseniz verebilirim.
İstediğinizi alabilirsiniz” dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise “Ciddi
olalım. Bölgede öncelik yabancı savaşçılar değil, IŞİD’e yönelik mücadeleyi
tamamlamak” ifadelerini kullandı.
Fransız lider yabancı savaşçılar konusunda her vakayı kendi
içinde değerlendirdiklerini belirtti. Başkan Trump ise Macron’a “İşte bu yüzden
harika bir siyasetçi. Şimdiye kadar duyduğum içinde bir şey olmayan en harika
cevaplardan biri” yanıtını verdi.
Macron: “Türkiye ile S-400 ve YPG konusu açıklığa kavuşmalı”
İki liderin açıklamasında Türkiye konusundaki duruş
farklılıkları da göze çarptı. Başkan Trump, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’la iyi ilişkilerinin olduğunu kaydederken, “Suriye’nin bir
kısmından askerlerimizi çektik. Siz sınırınızda kimle istiyorsanız onlarla
‘Devriye gezebilirsiniz’ dedik. Askerlerin bazılarını petrol sahalarına
konuşlandırdık, bazıları eve dönüyor” dedi.
Trump’la yan yana yaptığı açıklamaların bir kısmında
tercüman aracılığıyla konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye konusundaki
açıklamalarını İngilizce olarak yaptı.
Fransız lider, hem Türkiye’nin NATO’da YPG’nin terör örgütü
olarak nitelenmemesi halinde Baltık savunma planını bloke edeceğini söylemesi
hem de Türkiye’nin Rusya’dan S-400 satın alması konusunda sert konuştu.
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www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-50644086
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