NATO’da Trump-Macron Görüşmesine Türkiye Damga Vurdu

ABD Başkanı Donald Trump, “NATO’nun beyin ölümü

gerçekleşti” sözlerini eleştirdiği Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la

Londra’da biraraya geldi. İki liderin gazetecilere yaptıkları açıklamaya

Türkiye konusundaki duruş farklılıkları ve IŞİD konusunda yaşanan diyalog damga

vurdu.

Hem NATO’yla ilgili hem de Türkiye’ye karşı sözleri

nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da sert tepki gösterdiği Fransa

Cumhurbaşkanı Macron, bugünkü açıklamalarında da bu eleştirilerinden geri adım

atmadı.

Macron: “Türkiye IŞİD’i temsil eden gruplarla

çalışıyor”

Macron, Türkiye’yi IŞİD’i temsil eden gruplarla birlikte

çalışmakla suçladı. Başkan Trump’la ortak basın toplantısında konuşan Macron,

“Bugünün ortak düşmanı terörist gruplar. Bunu söylemekten dolayı üzgünüm ama

masa etrafında terörizm konusunda aynı tanımı yapmıyoruz. Türkiye’ye

baktığımda, IŞİD’e karşı bizimle omuz omuza savaşanlara karşı savaşıyorlar ve

zaman zaman IŞİD’i temsil eden gruplarla çalışıyorlar” diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı, Trump’ın Paris’e yönelttiği, Fransa

vatandaşı olan yabancı savaşçıları geri alma çağrısını de reddetti. Macron, şu

anda odağın IŞİD’le mücadele üzerinde olması gerektiğini, IŞİD’in hala tam

olarak ortadan kaldırılmadığını savundu.

Macron’dan Trump’ın “Güzel IŞİD savaşçılarını ister

misiniz?” sorusuna “ciddi olalım” yanıtı

O sırada Trump ve Macron arasında dikkat çekici bir diyalog

yaşandı. Trump yabancı savaşçıların geldikleri ülkeler tarafından geri alınarak

yargılanmaları konusuna değinirken Ortadoğu’da gözaltında bulunan savaşçıların

çoğunun Fransa, Almanya ve İngiltere’den geldiğini söyledi. Trump, Fransız

lidere “Güzel IŞİD savaşçıları ister misiniz? İsterseniz verebilirim.

İstediğinizi alabilirsiniz” dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise “Ciddi

olalım. Bölgede öncelik yabancı savaşçılar değil, IŞİD’e yönelik mücadeleyi

tamamlamak” ifadelerini kullandı.

Fransız lider yabancı savaşçılar konusunda her vakayı kendi

içinde değerlendirdiklerini belirtti. Başkan Trump ise Macron’a “İşte bu yüzden

harika bir siyasetçi. Şimdiye kadar duyduğum içinde bir şey olmayan en harika

cevaplardan biri” yanıtını verdi.

Macron: “Türkiye ile S-400 ve YPG konusu açıklığa kavuşmalı”

İki liderin açıklamasında Türkiye konusundaki duruş

farklılıkları da göze çarptı. Başkan Trump, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep

Tayyip Erdoğan’la iyi ilişkilerinin olduğunu kaydederken, “Suriye’nin bir

kısmından askerlerimizi çektik. Siz sınırınızda kimle istiyorsanız onlarla

‘Devriye gezebilirsiniz’ dedik. Askerlerin bazılarını petrol sahalarına

konuşlandırdık, bazıları eve dönüyor” dedi.

Trump’la yan yana yaptığı açıklamaların bir kısmında

tercüman aracılığıyla konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye konusundaki

açıklamalarını İngilizce olarak yaptı.

Fransız lider, hem Türkiye’nin NATO’da YPG’nin terör örgütü

olarak nitelenmemesi halinde Baltık savunma planını bloke edeceğini söylemesi

hem de Türkiye’nin Rusya’dan S-400 satın alması konusunda sert konuştu.

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