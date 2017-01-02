NATO’da bayraklar yarıya indiriliyor

İstanbul’daki gece kulübüne düzenlenen saldırı nedeniyle bugün NATO Genel Merkezi’ndeki bayraklar yarıya indiriliyor. Bayraklar, 2 gün boyunca yarıya indirilmiş şekilde kalacak.

İstanbul’daki 39 kişinin öldüğü 69 kişinin ise yaralandığı gece kulübü saldırısı sonrası NATO harekete geçti. Saldırı nedeniyle bugün NATO Genel Merkezi’ndeki bayraklar yarıya indirilecek.Bayrakların yarıya indirilmesini NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg teklif etti. Stoltenberg, üye ülkelere “Müttefik Türkiye’deki terör saldırısının ardından, hayatını kaybedenlerin anısına NATO karargahının şeref meydanındaki üye ülkelerin bayrakları ile İttifak’ın simge bayrağının yarıya indirilmesi” teklifinde bulundu.

OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

NATO üyesi tüm ülkeler de Türkiye ile dayanışma içerisinde olmak amacıyla Stoltenberg’in teklifini oy birliği ile kabul etti. Bayraklar, 2 gün boyunca yarıya indirilmiş şekilde kalacak.

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