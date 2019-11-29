NATO Zirvesi ve Merkel-Macron Çatışması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, 70. yılını kutlayan

NATO’nun 3-4 Aralık’ta Londra’da düzenlenecek zirve öncesi yaptığı “NATO

beyin ölümü yaşıyor” açıklaması, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile

aralarındaki çatışmayı derinleştirdi. NATO krizine gelene kadar, iki lider

arasındaki görüş ayrılıkları listesine her geçen gün yeni bir madde eklendi. AB

bütçesi, genişleme, Brexit, Rusya, derken NATO. Ancak Macron’un NATO

açıklamaları, iki lider arasında gözle görülür bir şekilde yaşanan krizi de su

yüzüne çıkardı.

Macron’un NATO’yu “ölüm noktasında” tanımlayan eleştirileri,

örgütü “Avrupa savunmasının temel taşı” olarak tanımlayan Merkel’i

öfkelendiriyor. Ve Merkel bu öfkesini Macron’a artık açıkça dile getiriyor.

Macron’un The Economist’e verdiği röportajın hemen ardından

Berlin Duvarı’nın yıkılışının 30. yıldönümü için Berlin’e yaptığı ziyaret

sırasında, Macron ve Merkel arasındaki konuşmalar New York Times gazetesine

yansıdı.

Merkel, “Geçmişle köprüleri atan, yenilikçi politika

arzunuzu anlıyorum. Ama artık parçaları toplamaktan bıktım. Oturup sizinle bir

bardak çay içebilmek için, her gün kırdığınız bardakları toparlayıp yeniden

yapıştırıyorum” dedi.

Macron ise, “Ama hiçbir şey olmamış gibi bir kenara

oturup bir şey yapmadan bekleyemem” yanıtını verdi.

Macron’un Elysee Sarayı’na gelişinden bu yana Merkel ile

aralarındaki görüş ve yaklaşım farkı her geçen gün daha da arttı. Seçilmesinin

hemen ardından, Eylül 2017’de Sorbonne konuşması ile büyük Avrupa reformunu

açıklayan Macron, Merkel’den güçlü bir dayanışma sergilemesini beklerken

Merkel’in bu reforma mesafeli yaklaşması ilk hayal kırıklığını yarattı.

Almanya Maliye Bakanlığı’nın, 2018 yılı sonunda, Fransa’dan

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ndeki yerini AB’ye devretmesini açıkça

istemesi Paris’i öfkelendirdi. Üstelik Fransa’nın bütçe açığını bir türlü yüzde

3’ün altına çekememesi Berlin tarafından sert eleştiriliyordu. Macron bu

eleştirilere de The Economist’teki söyleşide yanıt verdi, “Yüzde 3 bütçe

limiti eski çağlardan kalan bir anlayış” diyerek doğrudan Almanya

hükümetini ve Merkel’i hedef aldı.

Macron’un G-7 Zirvesi öncesi Putin ile Bregançon Şatosu’nda,

zirve sırasında da İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif ile Biarritz’de tek

taraflı görüşmesinden Almanya rahatsız oldu.

Hemen ardından Fransa’nın tek başına, AB’nin Balkanlar’a

açılarak Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile üyelik müzakerelerine başlamasına

karşı çıkarak veto etmesi, yalnızca Berlin’i değil Doğu Avrupa başkentlerini de

öfkelendirdi. Alman Dışişleri Bakanlığı, kamuya açık bir dille,

“Fransa’nın tavrından üzüntü duyduklarını” dile getirdi.

AB içinde yeni yarış

Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından, AB Komisyonu

başkanının belirlenmesinde de Merkel ile Macron arasında görüş ayrılığı

yaşandı. Merkel, Avrupa Parlamentosu’nda Hristiyan Demokratlar’ın oluşturduğu

Avrupa Halk Partisi’nin (PPE) adayı Manfred Weber’in AB Komisyonu başkanı

olmasını isterken, Macron buna da karşı çıkarak engelledi. Macron, Merkel’in

adayı hakkında, “AB’nin daha fazla deneyime sahip bir lidere ihtiyacı var.

Weber, beş yıldır Avrupa Parlamentosu’ndaydı, ancak siyasi yönetim tecrübesi

yok” sözleriyle, Almanya Başbakanı’nı küçük düşürdü.

Macron’un tavrı Berlin’de şaşkınlık yaratırken, Merkel

krizin daha da büyümemesi için Fransa Cumhurbaşkanı’nın onayını alarak Federal

Savunma Bakanı Ursula von der Leyen’in Avrupa Komisyonu başkanlığına

seçilmesini önerdi.

Alman basınında “Merkel ile Macron’un poker oyunu” olarak

tanımlanan ve Paris-Berlin arasında yaşanan uzun gerilim bu yolla çözülürken bu

çekişmeden en büyük zararı Avrupa Parlamentosu gördü. Seçilen siyasetçiler

değil, seçilmemiş bir ismin, kapalı kapılar arkasında yapılan gizli pazarlıklar

sonrasında Komisyon Başkanlığı’na atama yöntemiyle getirilmesi, AP’nin

inandırıcılığını bir kez daha yitirmesine yol açtı.

Almanya ekonomik Fransa askeri/diplomatik güç

Merkel ve Macron arasındaki uzlaşmazlıklar bununla da

sınırlı kalmıyor. Silahlanma konusu, Fransa’nın Yemen’i bombalayan Suudi

Arabistan’a silah satmaya devam etmesi, Euro bölgesi reformu, Avrupa savunma

ordusunun kurulması gibi pek çok hayati konuda Merkel, Macron’un adımlarını

desteklemiyor.

Macron ise Almanya’yı, bir türlü güçlü bir ordu

yaratamamakla suçluyor.

Euro bölgesinin en büyük kazananının Almanya olduğunu her

fırsatta dile getiren Macron, Berlin ve Paris arasındaki güç dengesini

yakalamak için Fransa’nın askeri ve diplomatik kartlarını masaya sürüyor.

Macron, 2017’den bu yana Merkel ile el ele Avrupa Birliği

reformunu hayata geçirmeyi hayal ediyordu. Merkel’in buna temkinli

yaklaşacağını hatta karşı çıkabileceğini düşünmeden bu reformları açıkladı.

Ancak yükselen aşırı sağ parti AfD’nin baskısı altında,

hareket alanı sınırlanan, oy desteği düşen ve sağlık sorunlarıyla da birlikte

popülaritesi bir hayli gerileyen Merkel, Macron’un hedeflerine her seferinde

temkinli açıklamalarla yanıt verdi.

Reformları Merkel ile yürütemeyeceğini anlayan Macron ise

AB’nin tek lideri olarak harekete geçmeye karar verdi ve her defasında

müttefikini uyarmaya gerek görmeden adım atmaya başladı.

Le Figaro gazetesi, Merkel-Macron anlaşmazlığını, “İki

liderin stillerinin birbirine zıt kutuplar oluşturduğu doğrudur. Biri gergin ve

aceleci, diğeri ise sabırlı ve oldukça yavaş. Almanya ekonomik bir dev

olduğundan ve Fransa bir türlü hesaplarını tutamadığından, askeri ve diplomatik

alanlarda Paris egemen olsa da Angela Merkel, Emmanuel Macron’un Avrupa Birliği

lideri olma arzusuna direniyor” sözleriyle tanımlıyor.

Le Figaro, aslında her iki liderin ABD’nin Suriye’den

çekilmesi, Türkiye’nin Suriye’ye düzenlediği operasyon ve NATO reformu

konusunda “aynı yönde düşündüklerini ancak yöntemlerinin farklı”

olduğunu belirtiyor.

Bütün bu görüş ayrılıkları ve farklılıklarına ise Macron’un

The Economist’e verdiği söyleşi son bardağı taşıran son damlayı ekliyor.

Avrupa ordusu üzerinde uzlaşma

İkinci Dünya Savaşı sonrasında barışan ve 1963 yılında

Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle ve Başbakan Konrad Adenauer’in imzaladıkları

Elysee Antlaşması’yla Avrupa’da en sıkı ilişkilere sahip iki ülke haline gelen

Almanya ve Fransa, Avrupa Birliği’nin motor güçleri sayılıyor. Macron ve Merkel

arasında yaşanan tüm sorunlara rağmen iki ülke ekseninde askeri ilişkilerin

derinleşmesi dikkat çekiyor.

Macron uzun zamandandır NATO’dan bağımsız bir AB Ordusu’nun

kurulması için yoğun çaba harcıyor ve bu konuda Merkel’in desteğini almış

durumda. Nitekim Angela Merkel geçen Ocak ayında Elysee Antlaşması’nı

tamamlayıcı nitelikteki “Aachen Anlaşması” olarak nitelenen yeni dostluk

anlaşmasını, “Avrupa Ordusu için ilk adım” diye tanımladı.

Avrupa Ordusu şu an için sadece bir ‘hayal’, somut olarak

Fransa ve Almanya bu konuda mesafe alabilmiş durumda değil. Ancak Merkel ve

Macron’un bu konuda birbirlerine destek vermeleri, kısa vadede ordu kurulamasa

da, ortak savunma projelerine ciddi yatırımların yapılacağını gösteriyor ve

bunun da ötesinde, Trump dönemiyle birlikte oluşan ‘ortak rakip’ ABD’ye karşı,

her iki ülkenin gerektiğinde aynı safa geçebileceğini, ittifaklarını

sürdüreceği anlamına geliyor.

Voa