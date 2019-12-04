NATO zirvesi İngiliz basınında: İttifakın geleceği ne olacak?
Dün akşam Londra’da bir araya gelen liderler, Buckingham
Sarayı’nda Kraliçe 2. Elizabeth ile toplu fotoğraf çektirdi
İngiltere’de dün başlayan ve bugün sona erecek NATO zirvesi
İngiliz basınında geniş yer buldu.
Daily Telegraph gazetesi başyazısında “Batı
İttifakı’nın geleceği ne olacak?” başlığını kullandı.
Telegraph, ABD Başkanı Donald Trump’ın “NATO hayranı
olmadığını” ve Avrupa’nın askeri harcamalarda cimri davrandığını
düşündüğünü aktardı.
Gazeteye göre Avrupa’nın, özellikle de Fransa’nın NATO’dan
bağımsız bir Avrupa savunma sistemi kurma isteği Trump’ın izolasyon yanlısı
fikirlerine destek oluyor, Trump’ın bu yöndeki fikirleri de Fransa
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un NATO’yu sorgulamasına yol açıyor.
Fransa’nın NATO’nun askeri komutasından 1966’da ayrıldığını ve 2009’da geri döndüğünü hatırlatan Telegraph, bütün bu yaşananların Rusya’ya NATO’nun tutarlılığını test etme imkanı verdiğini aktardı.
www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-50655206