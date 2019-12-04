NATO zirvesi İngiliz basınında: İttifakın geleceği ne olacak? Reviewed by Momizat on Ara 04 . Dün akşam Londra'da bir araya gelen liderler, Buckingham Sarayı'nda Kraliçe 2. Elizabeth ile toplu fotoğraf çektirdi İngiltere'de dün başlayan ve bugün sona ere Dün akşam Londra'da bir araya gelen liderler, Buckingham Sarayı'nda Kraliçe 2. Elizabeth ile toplu fotoğraf çektirdi İngiltere'de dün başlayan ve bugün sona ere Rating: 0