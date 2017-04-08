NATO ve AB’den Washington’a Destek

NATO, Genel Sekreter Jens Stoltenberg’in imzasını taşıyan bir açıklamayla ABD’nin Suriye’ye yönelik operasyonuna destek verdi.

ABD’nin, kimyasal saldırıya tepki olarak Suriye’deki bir hava üssüne güdümlü füzelerle saldırı düzenlemesine NATO ve Avrupa Birliği’nden destek geldi

ABD’nin Suriye’deki Şayrat Askeri Üssü’nü vurmasına NATO ve Avrupa Birliği’nden gelen tepkiler olumlu ve Esad rejimini sorumlu niteleyen bir içeriğe sahip.

Yazılı bir açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Herhangi bir kimyasal silah kullanımı kabul edilemez, karşılıksız kalamaz ve failler sorumlu tutulmalı” ifadelerini kullandı. ABD’nin operasyonunun aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ‘dehşet verici’ kimyasal saldırı sonrası yapıldığını hatırlatan Stoltenberg, “Bu gelişmenin tüm sorumluluğu Suriye rejiminindir” dedi.

Uluslararası norm ve anlaşmaların ihlali anlamına gelen kimyasal silah kullanımı nedeni ile NATO’nun Suriye rejimini sürekli olarak kınadığını belirten Stoltenberg, İttifak’ın, kimyasal silah kullanımını uluslararası barış ve güvenliğe bir tehdit olarak gördüğünün altını çizdi. Stoltenberg, NATO’nun Suriye’de barış ve siyasi çözüm sağlanması amaçlı tüm uluslararası çabaları desteklediğini kaydetti.

Avrupa Birliği kanadından yapılan açıklamalarda da sorumluluğu Esad rejimine yükleyen ve ABD’ye destek olan bir içerik söz konusuydu.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, kimyasal silah kullanımını tartışmasız biçimde kınadığını belirterek, kimyasal silahların kullanılmaya devam etmesine karşılık verilmesi gerektiğini ifade etti.

Askeri hedeflere yönelik hava saldırıları ile sivillere karşı kimyasal silah kullanımı arasında net bir ayrım bulunduğunu vurgulayan Juncker, “Suriye’deki şiddet döngüsünden çıkmak ve kalıcı barışa yönelik çabaları artırmak gerekiyor. Sadece siyasi dönüşüm böyle bir sonuç doğurur. Avrupa Birliği Komisyonu üzerine düşen görevleri tam olarak yerine getirmeye hazırdır” ifadelerini kullandı. Juncker, “Kimyasal silahların kullanılmaya devam edilmesine karşılık verilmesi gerekiyor” dedi.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk da sosyal medya aracılığıyla verdiği mesajında, Suriye’deki vahşeti bitirmek için Avrupa Birliği’nin ABD ile birlikte çalışacağını belirterek, “ABD saldırısı barbarca kimyasal saldırılara karşı ihtiyaç duyulan kararlılığı gösterdi” ifadelerini kullandı.

Voa