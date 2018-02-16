NATO Irak’taki Askeri Eğitim Misyonunu Genişletecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İttifak’ın Irak’taki askeri eğitim misyonunu genişleteceğini ve Irak ordusu için yeni akademi ve okulların inşasına yardımcı olacağını açıkladı.

NATO, Irak’ta küçük bir grup askeri ve sivil personel bulunduruyor ve mayın temizleme, ev yapımı bomba ve patlayıcılarla mücadele konularında ulusal güçleri eğitmek için mobil ekipler kullanıyor.

Stoltenberg Brüksel’deki NATO savunma bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada misyonu genişleteceklerini söyledi, ancak bu yeni çabanın ne kadar personeli içereceği ya da nerede faaliyet gösterileceği konularında detay vermedi. Stoltenberg, misyonun muharebe amaçlı değil, Iraklı yetkilileri eğitmek için kullanılacağını belirtti.

İsimlerinin açıklanmaması koşuluyla bilgi veren NATO diplomatları, hala planlama aşamasında olan genişletilmiş misyonun 200 kadar kişilik personeli içerebileceği öngörüsünde bulunuyor.

Eğitimlerin başkent Bağdat, diğer Irak kentleri ve hatta Ürdün gibi komşu ülkelerde verilebileceği belirtiliyor. Almanya’nın savunma bakanı, eğitimlerin bazılarının Irak’ın kuzeyindeki Erbil kentinde de düzenlenebilmesi ihtimalini dile getirdi.

ABD Savunma Bakanı James Mattis de gazetecilere yaptığı açıklamada, “Irak hükümetinin talebiyle istikrarı oluşturmamızın NATO’nun en iyi çıkarına olduğuna inanıyoruz” dedi.

NATO Genel Sekreteri, “Savaş sahasında kazanmak işin bir boyutu ama sonrasında ülkeyi istikrarlı hale getirebildiğimizden emin olmalıyız. Çok erken ayrılmak tehlikeli çünkü tekrar muharip operasyonlara geri zorlanabiliriz” diye konuştu.

Voa